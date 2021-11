TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Toprağa, hak ettiği değeri vermek zorundayız" Kayseri Ticaret Odası Hatıra Ormanı'na 25 bin fidan dikildi

Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından oluşturulan Hatıra Ormanı’nda binlerce fidan toprakla buluşturuldu. Şölen havasında geçen etkinlikte yaklaşık 230 dönüm arazi üzerine konumlanan Kayseri Ticaret Odası Hatıra Ormanı’na, 25 bin adet fidan dikildi.

KTO; sosyal sorumluk projeleri kapsamında, AnkaraKayseri Karayolu Boğazköprü mevkii Kuzey Çevre Yolu üzerinde 'Hatıra Ormanı' oluşturdu. Orman Bölge Müdürlüğü tarafından KTO’ye tahsis edilen arazide yaklaşık 25 bin fidan toprakla buluşturuldu. KTO Hatıra Ormanındaki fidan dikim şenliğine, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ilçe belediye başkanları, oda başkanları, üniversite rektörleri, siyasi partilerin il başkanları, meclis ve yönetim kurulu üyeleri ile oda çalışanları katıldı. Hatıra Ormanı fidan dikim töreninin açılış konuşmasını yapan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, ”41 meslek komitemizin ortak talepleri doğrultusunda 'Her üyemiz için bir fidan' sloganıyla toplam 22 bin 808 üyemiz adına burada bir hatıra ormanı oluşturacağız. Orman Bölge Müdürlüğümüz tarafından odamıza tahsis edilen bu arazide sedir, ardıç, mahlep, yalancı akasya ve badem gibi birçok türden oluşan ilk etapta 25 bin olmak üzere toplamda 70 bin fidanı doğaya kazandırmayı hedefliyoruz. Yeryüzündeki yaşamın sürekliliği açısından ormanları gelecek kuşaklara bırakacağımız en kıymetli kaynaklardan biri olduğuna inanıyoruz. Biz özellikle şehirleşen, betonlaşan ve çölleşen bir dünyada ağaçlanmanın ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde Başlatılan 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyasına da destek oluyoruz. Kurmuş olduğumuz bu hatıra ormanımızla hem gelecek nesillere nefes olmak, hem de şehrimizin girişine bir görsel açıdan bir güzellik katmak istedik. Hadisi şerifinde 'Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile, bugün elinizdeki fidanı dikin!' diyen bir habibin ümmeti olarak Ağaca, yeşile ve çevreye sahip çıkmak, insanoğlu için en önemli erdemdir. Ecdadımız ne diyor? 'Ağaç dalıyla gürler.' Biz de diktiğimiz fidanlarla oluşturacağımız ormanlarla gürlemeyi sürdüreceğiz. Birlik ve beraberliğimizi de pekiştireceğine inanıyoruz. Bugün diktiğimiz fidanlar, yarın ağaçlara dönüşecek ve daha yeşil bir Kayseri bırakmak adına çorbada tuz misali bir katkı olacak. Biz Kayseri Ticaret Odası olarak gelecek nesillere ekonomik anlamda yol gösterecek vizyonlar üretmek için var gücümüzle çalışırken, ilimizin yeşillenmesi için yaptığımız bu hatıra ormanı da büyük bir anlam kazanmış olacaktır” diye konuştu.

Törende konuşan Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın ise; "Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen ağaçlandırma çalışmalarına halkın katılımını sağlamak, yurdumuzun orman varlığının artırılmasında her kesimden vatandaşla işbirliği yaparak halka ağaç ve orman sevgisini aşılamak, halkımıza fidan dikme alışkanlığını kazandırmak amacıyla devletvatandaş işbirliğiyle gerçek ve tüzel kişiler adına hatıra ormanı ağaçlandırmaları yapılmaktadır. Bu bağlamda Kayseri Ticaret Odamıza şehrimizin önemli giriş noktalarından birisi olan bu bölgede hatıra ormanı tesis edilmiştir. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"Toprağa, hak ettiği değeri vermek zorundayız"

Törene katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu; etkinliği düzenleyenlere teşekkürlerini ileterek; "Ağaca, yeşile ve çevreye sahip çıkmak, insanlık için en önemli erdemdir. Şimdi inşallah, Kayseri Ticaret Odamızın girişimiyle şehrimiz, burada yeni bir orman kazanacak. Bu ormanın, her bir üyemiz adına dikilecek fidanlarla meydana gelecek olması da, ayrıca çok anlamıdır. Birliğin ve birlikteliğin, nasıl bir rahmet dönüşeceğinin de işaretidir. Gerçekten de, bizim için toprak, üzerinde hayatımızı idame ettirdiğimiz yer olmanın ötesindedir. Vefalı bir dost ve arkadaştır. Bu dünya hepimizin ortak servetidir. Tüm canlıların ortak mekânıdır. Türk milleti de, tarih boyunca hep, tabiatla uyum içinde olmuştur. Her canlının kendi halince Allah’ı zikrettiğine inanan, böyle bir medeniyetin fertleri olan bizlerden de, zaten başka bir davranış tarzı beklenmemelidir. Tabiatı hoyratça yok etmek, sebepsiz yere ağaca, toprağa zarar vermek, Rabbimizin emanetine hıyanet etmektir. Toprak olmazsa, bu dünyada yaşayacak yer bulamayacağımız gibi, öteki aleme göçtüğümüzde de, yatacak yerimiz olmayacaktır. Dolayısıyla toprağa, hak ettiği değeri vermek zorundayız. İnşallah bu kadim medeniyetimizin tarihi ve kültürüyle birlikte, bu orman burada yeşerecek" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir; "İklimlendirme ve ağaçlandırma çalışmaları Türkiye açısından olduğu gibi dünyada da son derece önemli. 2019'un son dönemlerinde başlayan covid salgını, insanlığın daha evvel alışık olmadığı şartlarla muhatap kıldı. Bununla mücadele sürerken hep birlikte hem ülke hem tüm insanlık olarak bir başka tehditle daha ne yazık ki yüz yüzeyiz. Bu da 'İklim Krizi' olarak adlandırılan bir olay. Böyle bir dönemde ağaçlandırma çalışmalarının sadece günümüzü kurtarmak anlamında değil; yarınlara güçlü, tüzel, yaşanılabilir bir Türkiye bırakmak açısından son derece anlamlı önemi var" şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki ise konuşmasında; "Bu bölge Erciyes'in püskürttüğü lavlar üzerine kurulmuş. Toprağımız çok verimli değil. Yağış olarak da biraz daha kıt bir yağışa mensubuz. Ama tarihteki o ormanları yeniden bulabilmek mümkün. Biraz emek vererek olacak. Türkiye'de deniz kenarlarında çubuğu yere sokun, bir sene sonra yeşillendiğini görürsünüz. Ama burada fidanı diktikten sonra adeta bir çocuğa bakar gibi senelerce emek verdikten sonra kendi haline bırakabileceği bir ortam var. Bunun için belediyelerin çalışması çok yeterli olmuyor. Sivil toplum örgütlerin ve yaşayan herkesin riayet etmesi gerekiyor ki etrafımız yemyeşil olsun" ifadelerini kullandı.



"2021 yılında 4 milyon fidanı toprakla buluşturacağız"

Vali Şehmus Günaydın da törende yaptığı konuşmada Kayser'de 2021 yılında 4 milyon fidanı toprakla buluşturacaklarını dile getirdi. Vali Günaydın; "Biz Kayseri olarak zenginlikler şehriyiz. Bundan yaklaşık 4 bin 500 yıl önce dünyanın en zengin şehirlerinden biri olan KanişKarum'un olduğu bir bölgede yaşıyoruz. Tarih boyunca zenginliğimiz artmış, tabi ki günümüzde de Kayserimizin zenginliklerini anlatarak hem Kayserimizin ekonomisine hem ülkemizin ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde devam ediyoruz. Bir konudaki eksikliğimiz maalesef ağaçlandırma maalesef konusu. Ülkemizde ağaç ortalaması yüz ölçümünün yaklaşık yüzde 28'i. Bu oran Kayseri'de maalesef 2020 yılı itibariyle yüzde 9,8. Son 45 yılda yaklaşık yüzde 57'ye yakın bir artış olmasına rağmen ulaştığımız nokta bizi tatmin etmiyor. Daha iyisini yapabiliriz. Bunu kurumlarımızla, vatandaşlarımızla birlikte yapıyoruz. Bu yıl içerisinde ülkemiz genelinde yaklaşık 280 milyona yakın ağaç dikilecek. Kayseri olarak da *2021 yılı sonunda inşallah 4 milyon fidanı torakla buluşturmuş olacağız. 11 Kasım'da yapacağımız etkinlikte yaklaşık 180 bin fidan dikeceğiz. Sadece 2021 yılı içerisinde Erciyes'e dikeceğimiz fidan sayısı da inşallah 1,5 milyonu bulacak" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından protokol mensupları ile davetliler, dikim için hazırlanan çukurlara kendi isimlerini taşıyan kartlarla birlikte sedir, ardıç, mahlep, yalancı akasya ve badem gibi fidanları toprakla buluşturarak can suyu verdi. Yoğun katılımın olduğu ve bahar şenliği ortamında gerçekleşen etkinlikte yaklaşık 25 bin fidan dikimi gerçekleştirildi. Kayseri Ticaret Odası Hatıra ormanına toplamda 70 bin fidan toprakla buluşturulacak.

