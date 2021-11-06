Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, "İnşallah vatandaşlarımızı memnun edecek, piyasa koşullarında vatandaşlarımızın elini güçlendirecek ve gelir dağılımındaki eşitsizliği azaltacak ve katkı sağlayacak gayretlerin de nihayete erdirilmesini hepimiz umut ediyoruz" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, katıldığı bir programda vatandaşların merakla beklediği asgari ücretle ilgili açıklama yaptı. Özdemir, vatandaşları memnun edecek gayretlerin nihayete erdirilmesini umut ettiklerini belirterek, “Elbette ki çalışanlarımızın ücretlerindeki iyileştirmelerin de çok büyük öneme sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. Dün Çalışma Bakanımız Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bu anlamda bilhassa askeri ücretin iyileştirilmesi ile alakalı, hükümetimizin yaptığı çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. İnşallah bu anlamda vatandaşlarımızı memnun edecek, piyasa koşullarında vatandaşlarımızın elini güçlendirecek ve gelir dağılımındaki eşitsizliği azaltacak ve katkı sağlayacak gayretlerin de nihayete erdirilmesini hepimiz umut ediyoruz. Bu gerçekleşirken de inşallah, sanayicimiz ve işverenimiz üzerindeki yükün elbette ki azaltılması da temennilerimiz arasındadır" dedi.

Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervleri ile ilgili de açıklamada ise Özdemir, "100. yılımıza yaklaşırken ve daha sonraki dönemler ile alakalıda milletimizi daha güçlü kılabilmek için yapacağımız çok önemli çabalar var. Şu anda bunun eşiğinde bulunuyoruz. Bir taraftan enerjiye dayalı ciddi krizler vuku bulmuşken, ülkemizin Karadeniz’de keşfetmiş olduğu doğalgazda ve bunun cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü olan 2023 yılında Türkiye’nin kullanımına sunulacak olmasının ve aynı zamanda Karadeniz’de yeni rezervlere, yeni kaynaklara ulaşmamız gerektiğinin altını çizmemiz lazım. Bu; milletimizin hem gelir seviyesindeki artışına, gayri safi yurt içi hasılatına fayda sağlayacağı gibi hem de Türkiye’nin bölgesel ve küresel olmakla birlikte güçlendirebilecek en önemli dayanak noktalarımızdan birisi olacaktır. Enflasyonda gözlenen bu artışa rağmen Türkiye’nin hakikaten tedbirini erkenden alıp, bu anlamda küresel seviyede diğer güçlü ülkeler dahi sıkıntı yaşadığı bir dönemde, yakın vadede bu sıkıntıları ortadan kaldırabilecek bir planlamayı hayata geçirmesi çok büyük öneme sahip. Karadeniz’de keşfettiğimiz bu doğalgaz rezervi ile birlikte Türkiye artık mevcut sınıf ve konumundan çok daha ileri bir seviyeye gelmiş olacak" şeklinde konuştu.

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