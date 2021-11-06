Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP’li Özdemir: "Asgari ücret piyasa koşullarında vatandaşlarımızın elini güçlendirecek" Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: "Karadeniz’de keşfettiğimiz doğalgaz rezervi ile birlikte Türkiye mevcut sınıf ve konumundan çok daha ileri bir seviyeye gelmiş olacak"

İHA

MHP’li Özdemir: "Asgari ücret piyasa koşullarında vatandaşlarımızın elini güçlendirecek" Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: "Karadeniz’de keşfettiğimiz doğalgaz rezervi ile birlikte Türkiye mevcut sınıf ve konumundan çok daha ileri bir seviyeye gelmiş olacak"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, "İnşallah vatandaşlarımızı memnun edecek, piyasa koşullarında vatandaşlarımızın elini güçlendirecek ve gelir dağılımındaki eşitsizliği azaltacak ve katkı sağlayacak gayretlerin de nihayete erdirilmesini hepimiz umut ediyoruz" dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, katıldığı bir programda vatandaşların merakla beklediği asgari ücretle ilgili açıklama yaptı. Özdemir, vatandaşları memnun edecek gayretlerin nihayete erdirilmesini umut ettiklerini belirterek, “Elbette ki çalışanlarımızın ücretlerindeki iyileştirmelerin de çok büyük öneme sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. Dün Çalışma Bakanımız Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bu anlamda bilhassa askeri ücretin iyileştirilmesi ile alakalı, hükümetimizin yaptığı çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. İnşallah bu anlamda vatandaşlarımızı memnun edecek, piyasa koşullarında vatandaşlarımızın elini güçlendirecek ve gelir dağılımındaki eşitsizliği azaltacak ve katkı sağlayacak gayretlerin de nihayete erdirilmesini hepimiz umut ediyoruz. Bu gerçekleşirken de inşallah, sanayicimiz ve işverenimiz üzerindeki yükün elbette ki azaltılması da temennilerimiz arasındadır" dedi.
Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervleri ile ilgili de açıklamada ise Özdemir, "100. yılımıza yaklaşırken ve daha sonraki dönemler ile alakalıda milletimizi daha güçlü kılabilmek için yapacağımız çok önemli çabalar var. Şu anda bunun eşiğinde bulunuyoruz. Bir taraftan enerjiye dayalı ciddi krizler vuku bulmuşken, ülkemizin Karadeniz’de keşfetmiş olduğu doğalgazda ve bunun cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü olan 2023 yılında Türkiye’nin kullanımına sunulacak olmasının ve aynı zamanda Karadeniz’de yeni rezervlere, yeni kaynaklara ulaşmamız gerektiğinin altını çizmemiz lazım. Bu; milletimizin hem gelir seviyesindeki artışına, gayri safi yurt içi hasılatına fayda sağlayacağı gibi hem de Türkiye’nin bölgesel ve küresel olmakla birlikte güçlendirebilecek en önemli dayanak noktalarımızdan birisi olacaktır. Enflasyonda gözlenen bu artışa rağmen Türkiye’nin hakikaten tedbirini erkenden alıp, bu anlamda küresel seviyede diğer güçlü ülkeler dahi sıkıntı yaşadığı bir dönemde, yakın vadede bu sıkıntıları ortadan kaldırabilecek bir planlamayı hayata geçirmesi çok büyük öneme sahip. Karadeniz’de keşfettiğimiz bu doğalgaz rezervi ile birlikte Türkiye artık mevcut sınıf ve konumundan çok daha ileri bir seviyeye gelmiş olacak" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Toprağa, hak ettiği değeri vermek zorundayız" Kayseri Ticaret Odası Hatıra Ormanı'na 25 bin fidan dikildi
YEREL HABERLER TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Toprağa, hak ettiği ...
Yangında evi zarar gören yaşlı kadının yaraları sarılıyor
YEREL HABERLER Yangında evi zarar gören yaşlı kadının yaraları ...
Hırsızlık zanlısı 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Hırsızlık zanlısı 4 kişi tutuklandı
Develi Belediyespor evinde hata yapmadı
YEREL HABERLER Develi Belediyespor evinde hata yapmadı
Kayserispor'da 4 eksik var
YEREL HABERLER Kayserispor'da 4 eksik var
Kayserispor, Fenerbahçe maçına hazır
YEREL HABERLER Kayserispor, Fenerbahçe maçına hazır
Kayseri Büyükşehir'in çalışmaları 'Bilimsel' makalelere örnek oluyor
YEREL HABERLER Kayseri Büyükşehir'in çalışmaları 'Bilimsel' ...
Kızılay Haftasında Ali Dağına yüzlerce meyve ağacı dikildi
YEREL HABERLER Kızılay Haftasında Ali Dağına yüzlerce meyve ağacı ...
AK Parti’li Şen: "2023 seçimleri burnumuzun dibinde, yeni Cumhurbaşkanımızın adı aynı ad olarak devam etmelidir"
YEREL HABERLER AK Parti’li Şen: "2023 seçimleri burnumuzun dibinde, ...
Şehit aileleri ve gazilerden Lütfü Türkkan'a tepki Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz: "Derhal Milletvekilliğinden istifa etmesini istiyoruz"
YEREL HABERLER Şehit aileleri ve gazilerden Lütfü Türkkan'a ...
Hırsızlık zanlısı 4 kişi adliyede
YEREL HABERLER Hırsızlık zanlısı 4 kişi adliyede
Başkan Palancıoğlu: "Yıldırım Beyazıt İlköğretim Okulu ile eğitime yatırım"
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu: "Yıldırım Beyazıt İlköğretim ...
Başkan Palancıoğlu: "Şevket Bahçelioğlu Caddesi hayırlı olsun"
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu: "Şevket Bahçelioğlu Caddesi ...
En sağlıklı oyuncaklar Ahşap oyuncak üreticisi Mehmet Canleblebici: “Çocuklara doğal olarak nasıl ulaşabilirim diye düşündüm ve bu işe başladım”
YEREL HABERLER En sağlıklı oyuncaklar Ahşap oyuncak üreticisi Mehmet ...
Talha Sarıaslan’a milli davet
YEREL HABERLER Talha Sarıaslan’a milli davet
Ramazan Aksoy imzayı attı
YEREL HABERLER Ramazan Aksoy imzayı attı
Kayseri'de 19 hırsızlık olayının faili 7 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de 19 hırsızlık olayının faili 7 kişi ...
Kayseri'de aranan şahıslara operasyon: 25 gözaltı Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 kişi cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER Kayseri'de aranan şahıslara operasyon: 25 ...
Firari hırsızlık hükümlüsü yakalanıp, cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER Firari hırsızlık hükümlüsü yakalanıp, cezaevine ...
İş yerinde 12 bin 500 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi
YEREL HABERLER İş yerinde 12 bin 500 adet cinsel içerikli hap ele ...
Kaçak hap ve ilaç operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Kaçak hap ve ilaç operasyonu: 1 gözaltı
Başkan Palancıoğlu: "Amatör spor kulüplerine desteğimiz devam edecek"
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu: "Amatör spor kulüplerine ...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "Hangi daire başkanlıklarını, genel müdürlükleri, pazarlıkla aldıklarını çok iyi biliyoruz"
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "Hangi ...
Sahte çeklerle 68 kişiyi 7,5 milyon TL dolandıran 16 şüpheli yakalandı (2)
YEREL HABERLER Sahte çeklerle 68 kişiyi 7,5 milyon TL dolandıran 16 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.