Başkan Hisarcıklıoğlu: "Pandemi dönemi tarım ve hayvancılığın nasıl stratejik bir sektör olduğunu gösterdi" TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: "Tarım ve hayvancılık işini asla ihmal etmememiz gerektiğine inanıyoruz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Hisarcıklıoğlu: "Pandemi dönemi tarım ve hayvancılığın nasıl stratejik bir sektör olduğunu gösterdi" TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: "Tarım ve hayvancılık işini asla ihmal etmememiz gerektiğine inanıyoruz"

İHA

Başkan Hisarcıklıoğlu: "Pandemi dönemi tarım ve hayvancılığın nasıl stratejik bir sektör olduğunu gösterdi" TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: "Tarım ve hayvancılık işini asla ihmal etmememiz gerektiğine inanıyoruz"

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Et ve Et Ürünleri ArGe Merkezi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla açıldı. Kayseri Müşterek OdaBorsa Toplantısı'nda konuşan Başkan Hisarcıklıoğlu; "Pandemi dönemi de; tarım ve hayvancılığın nasıl stratejik bir sektör olduğunu hepimize bir kez daha gösterdi. Önce kendine yeten, sonra çevresine yeten ülke olmanın önemini yaşadık.
O sebeple sizlerin burada yaptığınız işi çok önemli görüyorum" dedi.
Kayseri'nin Kocasinan İlçesi'nde bulunan Karpuzatan Mevkiindeki KTB Et ve Et Ürünleri ArGe Merkezi, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla açıldı. Açılışın ardından Hisarcıklıoğlu ile birlikte ArGe Merkezi'ni gezen Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, görevlilerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Başkan Hisarcıklıoğlu ve beraberindekiler daha sonra KTB'de düzenlenen Kayseri Müşterek Oda Borsa Toplantısı'na katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, 2021 yılında Kayseri iş dünyası olarak üretmeye, ihracat yapmaya devam ettiklerini belirterek; "Oda ve borsaların önemi, pandemi sürecinde net olarak bir kez daha anlaşılmış oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başkanımız önderliğinde salgının ilk gününden itibaren oldukça hızlı çalışmalar gerçekleştirdik. Üyelerimizin sorunları doğrudan ilgili Bakanlıklarımıza taşınarak, ardından da çözümünde ciddi katkılar sağlandı. Dünyanın ve ülkemizin beklemediği ve doğal olarak hazırlıklı olamadığımız pandemiye rağmen 2021 yılında da Kayseri iş dünyası olarak üretmeye, çalışmaya, ihracat yapmaya, yeni pazarlar bulmaya ve istihdam sağlamaya devam ediyoruz. Büyük fedakarlıklar gösterdik, zarara uğradık ama pes etmedik. Bazı sektörlerimizde büyük kayıplar verdik ki özellikle hizmet sektörleri, yeme içme mekanları, turizm tesisleri bunların başında gelmektedir. Pandemi sürecinde tarım sektöründeki büyüme periyodik olarak devam etti. Tarım sektörü 2021 yılı ilk çeyreğinde yüzde 7,5 büyüme kaydetti. Böylece üst üste on çeyrektir tarım kesintisiz büyüdü. Tarım sektörü ekonominin lokomotifidir. Büyüme hızımızdaki bu rakamların böyle sürmesi halinde tarım sektöründeki büyüme 2020'nin de üzerinde gerçekleşecek. Bu bağlamda Türk ekonomisi ise ciddi kazanımlar sağlayacak. 2018 yılında tarım yüzde 02.01.2019 yılında yüzde 3.07.2020 yılında ise yüzde 4,80 büyüdü. Türkiye'de tarımın diğer sektörlere göre daha fazla büyüyor olması önemli. Bu verileri hem çiftçimize hem de bizlere moral vermesi ve yapılan işin değerini göstermesi açısından son derece önemli buluyorum. Türkiye'nin tarımda söz sahibi olması ve rekabet edebilir düzeye erişebilmesi için; tarımdaki yapısal sorunların çözülmesi, özellikle girdi maliyetlerinde ki artışa bir şekilde çözüm üretmemiz gerekmektedir. Tarımsal alanda girdi maliyetleri üzerinde kontrol sağlayamazsak maalesef ülkemiz gıda enflasyonunun yıkıcı etkileriyle karşı karşıya kalmak zorunda kalır. Her zaman söyledik yine söylüyoruz Yerli üretim daha çok desteklenmelidir. Son yıllardaki döviz kurlarındaki aşırı yükselmenin birçok alanda ithalata bağımlı bir ülke olmanın ne kadar riskli olduğunu bize bir kez daha gösterdi. Özellikle kendi üretme imkânımız olan alanlarda artık ithalattan vazgeçmek zorundayız. Evet, liberal bir ekonomi politikamız var. Yerli üretime destek anlamında biraz daha korumacı olmalıyız. Bugün dünyanın en önemli ülkeleri dediğimiz ülkeler bile kendi yerli ürünlerinde korumacılık yapmaktadır. Biz de tarıma, sanayi gibi alanlarda yerli ve milli üretimimize çok daha fazla destek vermek zorundayız. Bizler iş dünyası olarak geleceğe her zaman umutla bakan bir camiayız. Mücadele bizim günlük hayatımızın bir parçası. Bu mücadeleyi de her şeye rağmen en güzel şekilde veriyoruz. Ancak gerek ulusal gerekse küresel anlamda yaşanan bu zorlukları atlatmak için, her zaman dile getirdiğimiz var olan potansiyellerimizi harekete geçirmek için birçok ev ödevimiz olduğunu da görmek zorundayız. Biz iş dünyası olarak Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği başkanımız, hemşehrimiz Rifat Hisarcıklıoğlu huzurunda bir kez daha söz veriyoruz; şehrimizin ekonomisini ileri taşımak adına var gücümüzle çalışacağız" dedi.
Toplantıda konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ise toplantının hayırlara vesile olmasını diledi. KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci de; bu tür istişare toplantılarının oldukça kıymetli olduğunu vurguladı.
Toplantının Başkanlığını yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu; "Kayseri Ticaret Borsamızın tarım sektörümüzü geliştirmek üzere hizmet kalitesini artırmasının bir nişanesi olan bu törende, aranızda bulunmaktan onur duyuyorum. Biliyorsunuz, tarım en önemli ve stratejik sektörlerimizden birisidir. Zira, tarım başka alanlara benzemez. Her şey yolunda giderken, önemi göz ardı edilir. Ama fırında ekmek yoksa, işte o zaman ne kadar stratejik olduğunun farkına varılır. Allah yokluğunu göstermesin, ama tarımın gerçek değeri, ancak yokluğunda anlaşılır. Bugün tedbir almazsak, ucuz diye her şeyi ithal etmeye kalkarsak, boğazımızdan dışa bağımlı hale geliriz. Gıda güvenliğimiz de tehlikeye girer. İşte pandemi dönemi de; tarım ve hayvancılığın nasıl stratejik bir sektör olduğunu hepimize bir kez daha gösterdi. Önce kendine yeten, sonra çevresine yeten ülke olmanın önemini yaşadık.
O sebeple sizlerin burada yaptığınız işi çok önemli görüyorum. Tarım ve hayvancılık işini asla ihmal etmememiz gerektiğine inanıyoruz. Biz de TOBB olarak, ticaret borsalarımızla birlikte, tarım sektörünü geliştirecek projeler ve çalışmalar yürütüyoruz. Sizlerin görüş, öneri ve sıkıntılarını, siyasi iradeye iletiyoruz, çözüm yolları arıyoruz. Özellikle tarım ve hayvancılıktaki, yakıt, gübre, yem vb. girdi maliyetlerindeki yüksek artışların, sıkıntıya yol açtığı görüyoruz. Verilen desteklerin, en az girdi maliyetlerindeki artış seviyesinde olması gerektiğini de söylüyoruz. Burada bir defa daha memnuniyetle şahit oldum ki; Kayseri Ticaret Borsamız, şehrimize değer katacak her işin, her yatırımın peşinde oldu ve hayata geçmesini sağladı. İç Anadolu’nun en modern canlı hayvan borsasını ve pazar yerini kurmaya başladı. Kalkınma ajansından temin ettiği destekle, et ürünlerine yönelik arge istasyonu projesini hazırladı. Faaliyete geçirdiği gıda ve toprak laboratuvarıyla, üreticimizin ürün verimini artırdı. Hayata geçirdiği eticaret sitesiyle, yerel firmalarımıza ve kendi ürünlerimize destek oldu. Sizlere daha iyi hizmet vermek üzere, ülkemizin en kapsamlı ticaret borsası kampüsünü kurmayı hedefledi. Üyelerimize verdikleri hizmeti devamlı geliştiren ve daha kaliteli hale getiren bu çalışma vizyonundan dolayı borsamızı ve değerli başkanı sayın Recep Bağlamış kardeşimi yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MHP’li Özdemir: "Asgari ücret piyasa koşullarında vatandaşlarımızın elini güçlendirecek" Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: "Karadeniz’de keşfettiğimiz doğalgaz rezervi ile birlikte Türkiye mevcut sınıf ve konumundan çok daha ileri bir seviyeye gelmiş olacak"
YEREL HABERLER MHP’li Özdemir: "Asgari ücret piyasa koşullarında ...
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Toprağa, hak ettiği değeri vermek zorundayız" Kayseri Ticaret Odası Hatıra Ormanı'na 25 bin fidan dikildi
YEREL HABERLER TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Toprağa, hak ettiği ...
Yangında evi zarar gören yaşlı kadının yaraları sarılıyor
YEREL HABERLER Yangında evi zarar gören yaşlı kadının yaraları ...
Hırsızlık zanlısı 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Hırsızlık zanlısı 4 kişi tutuklandı
Develi Belediyespor evinde hata yapmadı
YEREL HABERLER Develi Belediyespor evinde hata yapmadı
Kayserispor'da 4 eksik var
YEREL HABERLER Kayserispor'da 4 eksik var
Kayserispor, Fenerbahçe maçına hazır
YEREL HABERLER Kayserispor, Fenerbahçe maçına hazır
Kayseri Büyükşehir'in çalışmaları 'Bilimsel' makalelere örnek oluyor
YEREL HABERLER Kayseri Büyükşehir'in çalışmaları 'Bilimsel' ...
Kızılay Haftasında Ali Dağına yüzlerce meyve ağacı dikildi
YEREL HABERLER Kızılay Haftasında Ali Dağına yüzlerce meyve ağacı ...
AK Parti’li Şen: "2023 seçimleri burnumuzun dibinde, yeni Cumhurbaşkanımızın adı aynı ad olarak devam etmelidir"
YEREL HABERLER AK Parti’li Şen: "2023 seçimleri burnumuzun dibinde, ...
Şehit aileleri ve gazilerden Lütfü Türkkan'a tepki Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz: "Derhal Milletvekilliğinden istifa etmesini istiyoruz"
YEREL HABERLER Şehit aileleri ve gazilerden Lütfü Türkkan'a ...
Hırsızlık zanlısı 4 kişi adliyede
YEREL HABERLER Hırsızlık zanlısı 4 kişi adliyede
Başkan Palancıoğlu: "Yıldırım Beyazıt İlköğretim Okulu ile eğitime yatırım"
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu: "Yıldırım Beyazıt İlköğretim ...
Başkan Palancıoğlu: "Şevket Bahçelioğlu Caddesi hayırlı olsun"
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu: "Şevket Bahçelioğlu Caddesi ...
En sağlıklı oyuncaklar Ahşap oyuncak üreticisi Mehmet Canleblebici: “Çocuklara doğal olarak nasıl ulaşabilirim diye düşündüm ve bu işe başladım”
YEREL HABERLER En sağlıklı oyuncaklar Ahşap oyuncak üreticisi Mehmet ...
Talha Sarıaslan’a milli davet
YEREL HABERLER Talha Sarıaslan’a milli davet
Ramazan Aksoy imzayı attı
YEREL HABERLER Ramazan Aksoy imzayı attı
Kayseri'de 19 hırsızlık olayının faili 7 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de 19 hırsızlık olayının faili 7 kişi ...
Kayseri'de aranan şahıslara operasyon: 25 gözaltı Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 kişi cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER Kayseri'de aranan şahıslara operasyon: 25 ...
Firari hırsızlık hükümlüsü yakalanıp, cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER Firari hırsızlık hükümlüsü yakalanıp, cezaevine ...
İş yerinde 12 bin 500 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi
YEREL HABERLER İş yerinde 12 bin 500 adet cinsel içerikli hap ele ...
Kaçak hap ve ilaç operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Kaçak hap ve ilaç operasyonu: 1 gözaltı
Başkan Palancıoğlu: "Amatör spor kulüplerine desteğimiz devam edecek"
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu: "Amatör spor kulüplerine ...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "Hangi daire başkanlıklarını, genel müdürlükleri, pazarlıkla aldıklarını çok iyi biliyoruz"
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "Hangi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.