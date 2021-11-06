Kayserispor, İstanbul’a rötarlı gitti

Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak olan Kayserispor, İstanbul’a 5,5 saat rötarla gitti.

Süper Ligin 12. haftasında yarın İstanbul’da Fenebahçe’ye konuk olacak olan Yukatel Kayserispor, gecikmeli olarak İstanbul’a gitti. İstanbul’da iki gündür etkisi gösteren sis nedeniyle rötarlı olarak giden sarı kırmızılıları taşıyacak uçak saat 16.10 yerine 21:40’da hareket etti.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı’yı, yöneticileri, teknik direktör Hikmet Karaman ve futbolcuları taşıyan uçak 1 saat 10 dakikalık uçuştan sonra Sabiha Gökçen havaalanına indi.

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