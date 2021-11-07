Bellona Kayseri Basketbol deplasmanda kaybetti

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Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Bellona Kayseri Basketbol, deplasmanda oynadığı maçta Ankara ekibi Nesibe Aydın’a 8172 mağlup etti.

Salon: Ankara TOBB ETÜ

Hakemler: Semih Vural xx, Mehmet Onur Sönmez xx, Eyyüp Ayhan xx

Nesibe Aydın: Kamile Nacickaite xxx (16), Harika Gözde Eldaş xx (9), Katsiaryna Snytsina xx (14), Thomas xx (12), Coates x (7), Merve Uygül x (4), Gülşah Duman Bıçakçı x (8), Hülya Çoklar Asarcıklı xx (11), Meltem Yıldızhan x

Bellona Kayseri Basketbol: Brooque Williams xxx (19), Destinu Slocum xxx (25), Egle Sventoraite xx (15), Meltem Topaloğlu x (2), Sevgi Tonguç x (4), Zeynep Öykü Kalbisağde x (2), Gizem Tüzün x (5)

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