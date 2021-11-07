Bellona Kayseri Basketbol deplasmanda kaybetti

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Bellona Kayseri Basketbol, deplasmanda oynadığı maçta Ankara ekibi Nesibe Aydın’a 8172 mağlup etti.
Salon: Ankara TOBB ETÜ
Hakemler: Semih Vural xx, Mehmet Onur Sönmez xx, Eyyüp Ayhan xx
Nesibe Aydın: Kamile Nacickaite xxx (16), Harika Gözde Eldaş xx (9), Katsiaryna Snytsina xx (14), Thomas xx (12), Coates x (7), Merve Uygül x (4), Gülşah Duman Bıçakçı x (8), Hülya Çoklar Asarcıklı xx (11), Meltem Yıldızhan x
Bellona Kayseri Basketbol: Brooque Williams xxx (19), Destinu Slocum xxx (25), Egle Sventoraite xx (15), Meltem Topaloğlu x (2), Sevgi Tonguç x (4), Zeynep Öykü Kalbisağde x (2), Gizem Tüzün x (5)
1. Periyot: 2517
Devre: 4637
3. Periyot: 6657
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.