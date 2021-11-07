Develi Belediyespor yükselişini sürdürdü

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Erkekler 1. Lig ekiplerinden Develi Belediyespor, ligin 5.haftasında sahasında Şanlıurfa Belediyespor’u 30 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1.Lig B Grubunda mücadele eden Develi Belediyespor, ligin 5.haftasında evinde Şanlıurfa Belediyespor’u konuk etti. Mavi beyazlı ekip salondan 30'lık galibiyetle ayrılarak, üst üste üçüncü ligdeki dördüncü galibiyetini aldı.

Salon: Develi Spor Salonu

Hakemler: Cenk Kaçamaklı xx, Sezay Şahin xx

Develi Belediyespor: Gökhan Çatal xxx, Mert Tetik xxx, Hasan Balcıoğlu xxx, Tarık Hepsen xxx, Anıl Tokat xxx, Selim Sultan Arıman xxx, Fatin Ürün xxx, Bünyamin Aslan xxx, Alexandr Kovalev xxx, Pires Reis xxx, Yusuf Erdem xxx, Berkan Eryüz xxx, Oktay Tetik xxx, Çağatay Durmuş xxx

Şanlıurfa Belediyespor: Selam Tuğrul x, Osman Çağlar Göksu x, Cihan Karakuş x, Hamza Güzel x, Fahri Saraç x, Muhammed Can Pulluk x, Burak Algın x, Tarık Aslan x, Halil İbrahim Baydil x, Metehan Bostanoğlu x

Setler:

1.Set: 2515

2.Set: 2516

3.Set:2521

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