Kayseri derbisini Talasgücü Belediyespor kazandı

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Bölgesel Amatör Lig 3.Bölge 3.Grupta Kayseri derbisinde Talasgücü Belediyespor ile Develispor karşı karşıya geldi. Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Sahada oynanan zorlu doksan dakikada Talasgücü Belediyespor, 49.dakikada Muzaffer İlhan’ın golü ile sahadan 10'lık galibiyetle ayrıldı.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha

Hakemler: Mehmet İhsan Derme x, Furkan Çelikel x, Ahmet Mert İlkbahar x

Talasgücü Belediyespor: Ahmet Özden xx, Doğukan Çevik xxx, Osman Buğra Uysal xx ( Furkan Camcı ? dk 90), Ramazan Taş xxx (Gökalp Kahya ? dk 90), Canberk Soykuvvet xxx, Muhammet Özdemir xx, Muzaffer İlhan xxx, (Mustafa İlkay Kartal x dk 70), Ahmet Aydın xx, Tayfun Yanar xx (Uğurcan Gülay dk 77), Yusuf Kılıç xx, Muhammed Sak xx (Berkay Yılmaz x dk 70)

Develispor: Osman Kuş xx, Tugay Aydoğan x, (Zafer Kılıç x dk 85), Erkan Atçı x, Mehmet Sönmez xx, Furkan Ulus x, Resul Ekrem Turhan xx, Selim Başev x (Mustafa Akı x dk 85), Osman Murat Öksöz x, Sadık Yücel x, (Muhammed Fatih Demirezen x dk 54), Oğuzhan Hösük x (Emre Korkmaz x dk 30), Yakup Can Yazgan x (İsmail Odabaşı x dk 85)

Gol: Muzaffer İlhan dk.49 (Talasgücü Belediyespor)

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