Yöresel Ürünler Fuarında, uygun fiyat stantlarda ürün bırakmadı Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Nuh Mehmet Saçmacı: “O kadar yoğun ürün gelmesine rağmen, fuarın son günü stantlarımızda hiçbir ürün kalmadı”

Sun Fuarcılık tarafından ‘En Ucuz 7 Gün’ sloganıyla düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'ndaki uygun fiyat, fuarın son günüde stantlarda ürünlerin tükenmesine sebep oldu.

Dünya Ticaret Merkezi’nde düzenlenen fuarda uygun fiyatlı satışa çıkarılan yöresel ürünlere vatandaşların ilgisi yoğun olurken, fuarın son gününde stantlarda neredeyse ürün kalmadı. Bugün saat 22.00’da sona erecek fuara, Kayserili vatandaşların yoğun ilgi gösterdiklerini söyleyen Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Nuh Mehmet Saçmacı, “Fuar akşam 22.00’de sona erecek. Yöresel ürünler, el sanatları, hediyelik, bahçe ve botanik günleri gerçekten Kayserili hemşehrilerimizin çok yoğun ilgi alakası ile geçti. Buradaki amacımız üreticiden tüketiciye direkt olarak, en iyi şekilde hizmet sunabilmek, tüketicimize en iyi ürünleri buraya getirebilmek. Biz de burada onun mücadelesini veriyoruz" dedi. Fuarda fiyatların uygun olmasından dolayı yoğun şekilde ürün gelmesine karşın stantlarda ürün kalmadığını dile getiren Nuh Mehmet Saçmacı, sözlerine şu şekilde devam etti;

“Amacımız Kayseri’de en iyi etkinlikleri, en iyi fuarları Türkiye gündemine taşımak, Türkiye gündeminde tutmak ve bunun içinde en iyi işler yapmaya gayret gösteriyoruz. Anamur’da, Mersin halinde 7 TL olan birinci kalite muzun, Kayseri’deki zincir marketlerde 14 TL olması sıkıntılı bir durum. Bu muzu 8 TL’ye Kayserili vatandaşlarımızla buluşturduk ve şu anda o kadar yoğun ürün gelmesine rağmen fuarın son günü stantlarımızda hiçbir ürün kalmadı. 75 TL’ye 5 litrelik ayçiçek yağı vardı kalmadı. Patates, soğan, limon tamamen tükendi. Eğer bugün Pazar olmasaydı gece bile Mersin halinden buraya ürün getirecektik ama Mersin halinin dün kapalı olmasından dolayı bugün buraya ürün getiremedik. İnşallah bundan sonraki fuarlarda, etkinliklerde daha tedbirli davranacağız” ifadelerini kullandı.

Fuarların devam edeceğini dile getiren Saçmacı; "Allah nasip ederse 3 Aralıkta da Türkiye’nin en büyük kitap fuarının organizasyonunu yapmak için hazırlıklara başladık. Kayseri kitap fuarına da şu anda ilgi ve alaka çok yoğun. 240 tane yazar ile şu anda görüşmelerimiz yapıldı ve hepsinden olumlu yanıtlar aldık. Hepsi Kayseri kitap fuarına katılacaklar inşallah” diye konuştu.

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