İnşaat alanında çökme: 1 yaralı

'Çok üzgünüm' dedi ve açıkladı: Uyarıma rağmen...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir inşaatta meydana gelen çökme sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Delialuşağı Mahallesi'nde bir inşaatta çökme meydana geldi. Olayın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, jandarma ekipleri ise inşaat çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.