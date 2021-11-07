Şehit babası Hasan Urhan: “Terörist yakalandı, bize bir ferahlık, dinçlik geldi” Düğününe 10 gün kalan askeri şehit eden terörist 18 sene sonra yakalandı, şehidin ailesi sevince boğuldu

Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde 2003 yılında şehit olan jandarma er Emin Urhan’ı şehit eden teröristin 18 yıl sonra yakalanması, şehidin ailesini sevince boğdu. Şehit babası Hasan Urhan, “Terörist yakalandı, bize bir ferahlık geldi, dinçlik geldi” dedi.

2 Kasım’da Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahıslar ile ilgili yapılan çalışma sonucunda basit yaralama suçundan yakalaması olan yabancı uyruklu H.M., Kırıkhan ilçesindeki ikametinde yakalandı. Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise, “Yapılan araştırmalar sonucunda H.M.’nin 2003 yılında Mazgirt ilçesi Göltepe Mahallesi kırsalında jandarma timlerine saldırı düzenlediği, saldırıda jandarma er Serkan Sağır ve jandarma er Emin Urhan’ı şehit ettiği itirafında bulunmuş, 2009 yılında Irak’ın Hakurk bölgesinde bir çocuğu öldürdüğünü, ayrıca başka bir olayda öldürülen bir çocuğun cenazesini de Tunceli kırsalına gömdüğünü itiraf etmiştir. H.M. tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir” denildi.



Şehit ailesi sevince boğuldu

Kayseri’de yaşayan şehit jandarma er Emin Urhan’ın ailesi, oğullarını şehit eden teröristin yakalanmasının ardından sevince boğuldu. Kendilerine bir ferahlık geldiğini söyleyen şehit babası 80 yaşındaki emekli imam Hasan Urhan, “Çocuğumuzu askere gönderdik. Allah da bize şehit babası rütbesi verdi. Hamdediyorum. Burada hatırımız sayılıyor. Gönlümüz görülüyor. Şehitlerimizin değerini ve kıymetini biliyorlar. Bingöl’de konuşan gibi bilmeyenlere de bilmeyi nasip etsin. Bu ülke bedavadan verilmedi. Bu ülke şehitlerin ülkesidir. Bizim yavrumuz nişanlıydı. İnşallah düğünü diğer alemde olacak. Onu yakalayanların işi rast gelsin. Allah o teröristlerin cezasını vermeyi nasip etsin. Yakalandı, bize bir ferahlık geldi, dinçlik geldi. Kırıkhan Jandarma Komutanlığına, komutanlarımıza saygılar sunuyorum. Keşke aramız yakın olsa da ziyaretlerine gitsem. İnşallah sesimizi duyarlar. Erinden, Genelkurmay Başkanına kadar herkesten biz memnunuz. Allah hepsinden razı olsun. Şehidimizin gününü gördük. Şehidimizin mertebesinin yüce olduğuna inandık, inanıyoruz. Her gün temiz elbise giyip her günümüzün bayram olması lazım. 20 yaşında nişanlı olan bir evlat vermek kolay değil ama konu vatan olunca, millet olunca, Kur’anı Kerim olunca biz bunlara dayanıyoruz” diye konuştu.

Şehidin annesi 75 yaşındaki Hayriye Urhan da, çok sevindiklerini dile getirerek, “Teröristi yakalayanların ellerine sağlık. İşleri rast gitsin. İçim rahatladı. Bana verseler de iğne batırarak ben öldürsem diyorum. Çok sevindik. Komutanlarımıza çok teşekkür ederim. Onlar ciğer acısı görmesinler” dedi.

Öte yandan, şehit babası Hasan Urhan, telefonu ile oğluyla beraber şehit edilen jandarma er Serkan Sağır’ın Sakarya’da yaşayan babası Yusuf Sağır’ı da görüntülü arayarak, sevincine ortak oldu.

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