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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: “Türkkan’ın söyledikleri insanlık ayıbıdır” “İyi bir asgari ücret için çalışıyoruz” “Cumhurbaşkanının sağlığı üzerinden siyaset yapmak şerefsizliktir” “Erken seçim yok. Seçimler vaktinde, zamanında yapılacaktır”

İHA

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: “Türkkan’ın söyledikleri insanlık ayıbıdır” “İyi bir asgari ücret için çalışıyoruz” “Cumhurbaşkanının sağlığı üzerinden siyaset yapmak şerefsizliktir” “Erken seçim yok. Seçimler vaktinde, zamanında yapılacaktır”

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’ın yaptığının büyük bir insanlık ayıbı olduğunu söyleyerek, “Söz konusu kişinin şehit yakını olmasa bile herhangi birisine bu şekilde hakaret ve küfretmek insani bir durum değildir" dedi.
Kayseri’de düzenlene basın toplantısına AK Partili Numan Kurtulmuş, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, Hülya Nergis, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu katıldı. Vatandaşların gelirlerinin artırılması ile ilgili çalışma başlatıldığını söyleyen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Enflasyon ile mücadele, hayat pahalılığı ile mücadelenin en önemli unsurlarından birisi olarak, vatandaşlarımızın gelirlerinin artırılması ile ilgili çalışmalar başladı. Ümit ediyoruz ki herkesin takdir edeceği ve herkesin tatmin olduğu, vatandaşımızın bu süreçte karşılaştığı zorlukları aşacak, iyi bir asgari ücretin belirlenmesi yapılan çalışmalar sonucunda mümkün olacak. Vatandaşlarımıza, özellikle esnaf sanatkarımıza bu dönemde verilen 750 milyar TL civarındaki yardıma benzer desteklerimiz de sürdürülmeye devam edecektir. Türkiye’nin en sağlam ekonomisine sahip, şehir ekonomisi bakımından en güçlü şehirlerinden bir tanesi olan Kayseri’den bunu ifade etmek isterim ki evet vatandaşlarımızın çektiği sıkıntıların farkındayız. Vatandaşlarımızın bu durumunun giderilebilmesi için bütün devlet seferber olmuş, bütün kamu, kurum ve kuruluşları seferber olmuş, bu yükü en hafif şekilde yüklenebilmeleri için elinden geleni ardına koymadan bu mücadeleyi yapıyoruz” dedi.

“Büyük bir terbiyesizliktir”
Şehit yakınına küfreden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’ın yaptığının büyük bir insanlık ayıbı olduğunu söyleyen Kurtulmuş, “Türkkan’ın söyledikleri hakikaten bir insanın başına gelebilecek en kötü şeylerden birisidir. Büyük bir terbiyesizliktir. Büyük bir edepsizliktir. Büyük bir saygısızlıktır. Söz konusu kişinin şehit yakını olmasa bile herhangi birisine bu şekilde hakaret ve küfretmek insani bir durum değildir. Bu küfrü yapanın illaki siyasi olması da gerekmez, herhangi bir insan bir başkasına yaparsa bu gayri insani bir tavırdır. Kaldı ki söz konusu olan benim kardeşimin bütün vücudu parçalandı diyen bir şehit yakını ise buna karşı daha edepli, daha saygılı ve 10 kere düşünüp bir kere konuşması gerekirken, böylesine büyük bir terbiyesizliğin içerisine düşmüş olması affedilir bir hata değildir. Grup başkanvekilliğinden ayrılması kendi partisini temize çıkarması bakımından bir adımdır. Ancak böylesine büyük bir hatayı yapanın herhalde milleti artık temsil etme hakkının da olmadığı kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.

“Cumhurbaşkanının sağlığı üzerinden siyaset yapmak şerefsizliktir”
Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öldüğüne dair dolaşan yalan bilgiler hakkında değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, “Ben cuma günü saatlerce Cumhurbaşkanımız ile beraberdim. Bir cami açılışı, arkasından da Ümraniye Millet Bahçesi’nin açılışı için beraberdik. Millet bahçesi büyük bir alan olduğu için beraber golf arabası ile giderken bir yerde durdu. Gençler basket oynuyordu. ‘Burada bir duralım’ dedi. Ceketini çıkardı, basket oynayan gençlerin takımlarına birer kişi girdi ve onlarla beraber 15 dakika basket oynadı. Gerçekten bu anlamda da son derece sağlıklı, sağlıklı olduğunu bütün Türkiye görmüş oldu. Ancak görsünler diye değil, oradaki olay spontane gerçekleşti. Bunun adı demokrasi ya da fikir özgürlüğü değil. Affedersiniz ama böyle bir namussuzluk olabilir mi? Adam oturduğu yerden yazıyor; ‘Cumhurbaşkanı öldü’, bunu gizliyorlar, açıklamak zorunda kalacaklar. Böyle bir şey dünyanın hangi ülkesinde kabul edilebilir? Bir kısmı da bu algı üzerinden ’Cumhurbaşkanı ölse de yarışa katılamasa’ diyenler. Bir insanın sağlığı, bir insanın hiç olmayan sağlık sorunları üzerinden konuşup, hiç olmayan vefat haberi üzerinden ülkede gündem yapmak açıkçası şerefsizliktir. Böyle bir şey olmaz, bu demokratik yarış falan değil” diye konuştu.

“Seçimler vaktinde ve zamanında yapılacaktır”
Erken seçim olmayacağını ve seçimlerin zamanında yapılacağını ifade eden AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Bizim arkadaşlarımızın tamamı hayatlarının her döneminde, her mevsiminde milletin içerisindedir. Millet neredeyse biz oradayız. Çarşısında, pazarında, tarlasında, cenazesinde, düğününde ve taziyesinde bu bizim siyaset tarzımızdır. Biz hiçbir zaman fanuslarımızda durmadık. Hiçbir zaman jakoben takılmadık. Dolayısı ile bir erken seçim yok. Diğer partilerin niye sahaya çıktığını bilmem ama biz zaten sahadayız, arkadaşlarımızı dinlemek için sahadayız. Türkiye seçimleri Haziran 2023’de, genel seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerini, ardından da 2024 yılında yerel seçimleri yapacaktır. Seçimler vaktinde, zamanında yapılacaktır.”

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