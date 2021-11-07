Kalbi maç heyecanına dayanamadı

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de Süper Amatör Küme'de bugün oynanan Kocasinan Şimşekspor Tomarza Belediyespor karşılaşmasını tribünden izleyen kulüp yöneticilerinden Savaş Kurt (43), kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan spor adamı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Süper Amatör Küme'de Kocasinan ilçesi Vali Muammer Güler Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı izlemeye gelen Tomarza Belediyespor Kulübü yöneticisi Savaş Kurt, ilk yarının son dakikalarına doğru heyecanlanarak tribünde fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Kurt, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Tecrübeli spor adamı doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bir süre oynanmayan karşılaşma Kocasinan Şimşekspor'un 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2021-11-07 19:11:25
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