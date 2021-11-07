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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: “Türkiye başkalarının gösterdiği hedeflerde yürüyecek bir ülke değildir”

İHA

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: “Türkiye başkalarının gösterdiği hedeflerde yürüyecek bir ülke değildir”

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Türkiye başkalarının gösterdiği hedeflerde yürüyecek bir ülke değildir” dedi.

Kayseri’de Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Buluşması düzenlendi. Bir otelin toplantı salonunda düzenlenen etkinliğe AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız ve Hülya Nergis, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, protokol üyeleri ve Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri katıldı. STK’ların toplumun bir gereği olduğunu söyleyen AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, “Sivil toplum örgütlerini toplumun önemli iskeleleri olarak görürüz. Onları toplumun görüşlerini, niyetlerini, tavsiyelerini, tehlil, tahlil ve tenkitlerini taşıyan, canlı örgütler olarak görürüz. Dolayısı ile siyasette her zaman sivil topluma önem verdik, önem vermeye devam ediyoruz. Çünkü siyaset ile sivil toplum arasındaki ilişkinin düzenli ve sağlıklı bir şekilde kurulması bir ülke demokrasisinin işleyişi bakımından da en önemli unsurlardan da bir tanesidir. Aslında bu STK dediğimiz şey bizim geleneğimizde Selçuklu ve Osmanlı geleneğinde Anadolu topraklarına nakış gibi işlenmiş olan vakıf medeniyetini bir gereğidir. Batılılar bizim toplumumuzu tanımlarken, vakıf toplumlar olarak görürler. Yani bugün ki adı ile Sivil Toplum Kuruluşları dediğimiz, yani hükümet ve kamu dışındaki örgütlenmeler toplumun bir gereğidir ve toplumun sivil yapısının canlı olduğunu gösteren hususlardır” dedi.

Kurtulmuş, Türkiye’nin başkalarının göstereceği hedefe yürüyeceği bir ülke olmadığını söyleyerek, "Türkiye’nin bugün geldiği noktada önemli bir ivmeyi yakaladığını hepimiz görüyoruz. 2 tane temel hedefimizin topyekun bütün Türkiye’nin, bütün aziz milletimizin fertlerinin ortak hedefi olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi, yeniden güçlü ve büyük Türkiye’yi kurmak irade ve azmidir. Türkiye, Selçuklu ve Osmanlı’nın birikimine sahip olarak, üzerinden binlerce yıldır geçen medeniyetlerin birikimine sahip olarak, öyle sıradan bir ülke değildir. ‘Geç şurada dur’ dendiği zaman duracak bir ülke değildir. Türkiye başkalarının gösterdiği hedeflerde yürüyecek bir ülke hiç değildir. Dolayısı ile Türkiye’nin gerçekten her alanda güçlü, her alanda büyük bir ülke olma mecburiyeti vardır. İçerisinde bulunduğumuz coğrafya bereketli hilal olarak tanımlanan, Kafkaslar, Balkanlar, Anadolu kıtası, Mezopotamya, Filistin toprakları ve Mısır’a kadar inen bu bölgenin ana ülkesi, kilit taşı, büyük çınarı Türkiye’dir. Ayasofya’nın açılması, pandemi şartlarında Türkiye’de aziz milletimize ikram edilen çok önemli gelişmelerden bir tanesidir. O süre içerisinde birçok kimsenin, birçok çevrenin, Ayasofya’yı açarsak şöyle olur, böyle olur, Avrupalılar şunu der, Ortodokslar şöyle der söylemlerinin hiç birine aldanmadık. Şartların olumsuz olduğunu hiçbir şekilde değerlendirmeden, 90 senelik milletin duası olan ‘Ayasofya açılsın, zincirler kırılsın’ duası yerine geldi ve Allah’a çok şükür Ayasofya ibadete açılarak, kıyamete kadar Müslüman milletimizin ibadetine emrine tahsis edildi. Aynı şekilde bu pandemi sırasında zaten daha öncesinde çok güzel şehir hastaneleri yapılmasına rağmen 45 gün gibi kısa sürede özellikle İstanbul’da salgınla boğuşmak, mücadele etmek için hastaneler yapılarak, hiç tavizsiz ve süratli bir şekilde halkın ihtiyaçları giderilmeye çalışılmıştır” ifadelerini kullandı.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da, “Gelişen dünyada sorunların çözümü artık sadece yönetimlerin çalışmaları ile mümkün olmuyor. Sorunların etkin ve verimli bir şekilde, kısa sürede çözülmesi için mutlaka ve mutlaka, iyi bir diyaloğa iyi bir iletişime ihtiyacımız var. Bunu bilerek sivil toplum örgütlerimiz ile ve muhtarlarımızla Kayserimizin sorunlarını çözme konusunda her zaman görüş alışverişinde bulunuyoruz ve kendileri ile sürekli temas halindeyiz. Göreve başladığım zaman muhtarlarla buluştuğumuzda, kendilerine numaramı verdim. Sorunların muhatabı olan kurumlarla iletişime geçmelerini, halledemediklerinde telefonumun 24 saat açık olduğunu söyledim. Ondan sonrada muhtarlarımız ile önemli diyaloglar kurduk. Aynı zamanda sivil toplum örgütlerimiz ile de sürekli görüşüyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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