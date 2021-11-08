Kumar oynayan şahıslar yakalandı

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye 5 bin 344 TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre Ahlak Büro Amirliği ekipleri il genelinde kumarhanelere yönelik uygulama yaptı. Yapılan uygulamalarda Mimarsinan Mahallesi Zamantı Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir kahvehanede yuvarlak masa etrafında 5 kişi, 104 oyun kağıdı 110 TL para ve 'yazboz' tabir edilen kağıt ile yakalandı. İş yeri sahibi hakkında 'Kumar oynanması için Yer ve İmkan Sağlamak Suçundan' adli işlem yapılrken, diğer kumar oynayan şahıslar hakkında ise 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 34 Maddesine göre kişi başı 1336 TL, toplamda 5 bin 344 TL ceza uygulandı.

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