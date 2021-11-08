Bellona Kayseri dördüncü mağlubiyetini aldı

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Bellona Kayseri Basketbol bu sezon oynadığı dördüncü maçını da kaybetti.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol’da 20212022 sezonuna kötü başladı. Ligde geride kalan 4. hafta sonunda oynadığı 4 maçtan da salondan mağlubiyetle ayrılan sarı kırmızılılar 4 puan aldı. Ligde 11. sırada yer alan Bellona Kayseri Basketbol, ligin 5.haftasında sahasında UMF Yapı İzmit Belediyespor’u konuk edecek. Bellona Kayseri Basketbol oynadığı 4 maçta ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Antalya 07 Basketbol, Hatayspor ve Nesibe Aydın takımları ile oynadığı maçlarını kaybetti.

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