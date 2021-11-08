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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Kayseri her alanda zirveyi hak ediyor"

İHA

“Kayseri her alanda zirveyi hak ediyor"

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti. Kurtulmuş, Başkan Büyükkılıç’ın Kayseri’nin gelişmesinde ter dökmeye devam ettiğini belirterek, “Kayseri’miz Anadolu’nun göz bebeği olan, her alanda zirveyi hak eden şehirlerden birisidir” dedi.
Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması ve AK Parti Teşkilat Akademisi Kayseri Eğitim Programı’na katılmak üzere kente gelen Kurtulmuş bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu.
Başkan Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’u Başkanlık giriş kapısında çiçeklerle karşıladı. Başkan Büyükkılıç, Kurtulmuş’a Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Giriş Salonu’nda ziyarete açılan kadın kursiyerlerin hazırladığı el emeği, göz nuru eserlerin yer aldığı sergiyi gezdirdi. Büyükkılıç, 25 el sanatı branşı ile hazırlanmış 185 adet eserin bulunduğu sergi hakkında bilgiler verirken, Kurtulmuş da sergiyi ilgiyle gezdi. Kurtulmuş, KAYMEK tarafından hazırlanan içerisinde 400’ten fazla çalışmanın yer aldığı albümü de inceledi.
Sergi gezisinin ardından Başkanlık Makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Büyükkılıç, “Kayseri’mizde sizi görmekten onur duyduk. Kayseri’miz endüstrinin ve ticaretin merkezi ama en önemlisi şehirler değişik şekilde anılır. Hayırseverler şehri Kayseri diye biz şehrimizi bu yönüyle tanımlarken, makarrı ulema, makarrı evliya diye âlimler ve veliler şehridir. 5 tane üniversitesi, 3 tane organize sanayisi, 1 serbest bölge ve 1 teknoparkı olan, yeni organize sanayilerin planlaması sürdürülen önemli bir cazibe merkezidir” dedi.
Üniversite öğrencilerinin Anadolu kültürü ile bezenmeleri için Kurtulmuş’a teklifte bulunan Başkan Büyükkılıç, “Bir akademisyen olmanızdan kaynaklı olarak naçizane bir teklifte bulunmak istiyorum. Anadolu şehirlerinde öğrencilerin buralarda daha çok okumalarını sağlayacak ortamların oluşturulması, akademisyen bağlamında da öğrencileri cezbedecek akademisyenlerin buraya gönderilmesini ve öğrencilerin Anadolu kültürüyle bezenmelerini sağlamamız açısından çok önemsiyorum. İnsanlar burada 45 senelik eğitim sürecinde o yörenin kültürü ile şekilleniyor, bezeniyor” diye konuştu.

“MEMDUH BEY, KAYSERİ’NİN GELİŞMESİ İÇİN TER DÖKMÜŞ OLAN SİYASETÇİLERİMİZDEN BİRİSİDİR”
AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ise, Başkan Büyükkılıç’ın Kayseri’nin gelişmesinde ter dökmeye devam ettiğini belirterek, “Memduh Bey uzun zamanlar Kayseri’mize hizmet etmiş belediye başkanı olarak, sivil toplum faaliyetlerindeki çalışmalar ile Kayseri’de emeği olan, Kayseri’nin gelişmesi için ter dökmüş olan siyasetçilerimizden birisidir. Kayseri’miz hakikaten son yıllarda büyük mesafe kat etmiştir. Her geldiğimizde bunu daha yakından gördük, her alanda büyük mesafeler kat etti. Şehrin daha da güzelleşmekte, zenginleşmekte olduğunu görüyorum” dedi.

KURTULMUŞ, KAYSERİ’NİN PANDEMİYE RAĞMEN GELİŞMESİNE DİKKAT ÇEKTİ
Kayseri’nin pandemi sürecinde üretimini, ihracatını artıran, şehrin ekonomisinin gelişmesini sürdüren önemli illerden birisi olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, “Kayseri aynı zamanda medeniyetimizin, kültürümüzün, Anadolu irfanı dediğimiz bizi biz yapan değerlerimizin, Selçuklu’yu, Osmanlı’yı büyük çınarlar olarak ayağa kaldıran, o kültürel dünyamızın bugün de canlı olarak yaşandığı şehirlerimizden birisi. Bunun daha ileriye gitmesi için sağlıklı, gelecek nesillere çok kuvvetli bir kültür, ilim, hikmet ve irfan olarak aktarılması için elimizden gele her türlü çabayı ortaya koymalıyız” ifadelerini kullandı.

“KAYSERİ, ANADOLU’NUN GÖZ BEBEĞİ”
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Kayseri’nin Anadolu’nun göz bebeği olan, her alanda zirveyi hak eden şehirlerden birisi olduğunun altını çizerek şunları söyledi: “Kayseri’de yoğun bir program yapıyoruz. Kayseri’yi daha da ileri götürecek çalışmalarda Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ilçe belediye başkanlarımıza, milletvekili arkadaşlarımıza, tüm yüreği Kayseri için çarpan, insanların en hayırlısı insana hizmet edendir düsturuyla hareket eden bütün dostlarımıza, arkadaşlarımıza selam ve sevgilerimi sunuyorum, başarılar diliyorum. Kayseri halkına da bize en başından itibaren vermiş oldukları sınırsız destek dolayısıyla yürekten teşekkürlerimi bir borç biliyorum. 2023 sürecinde Kayseri’nin yine tek vücut olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında duracağına, AK Parti kadrolarının, cumhur ittifakının yanında yer alarak, yine kendi iktidarını tercih edeceğine yürekten inanıyorum.”
Başkan Büyükkılıç, günün anısına AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş’a el dokuması seccade ile el emeği göz nuru işlenmiş vazo hediye etti. Ziyaret sonunda Kurtulmuş, günün anlam ve önemine binaen duygu ve düşüncelerini yazdığı Büyükşehir Belediyesi şeref defterini imzaladı.
AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’a, Başkan Büyükkılıç’ı ziyaretinde Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis, 26.Dönem Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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