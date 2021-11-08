Kayseri Süper Amatör Küme 2. Hafta Kayseri Şekerspor: 2 - Gültepespor: 0

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda ligin 2. haftasında Kayseri Şekerspor ile Gültepespor karşı karşıya geldi. Erkilet Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Kayseri Şekerspor 20’lık sonuçla kazanarak 2’de 2 yaptı.
Stat: Erkilet Stadı
Hakemler: Mehmet Ekmekyermez xx, Harun Soyeşik xx, Oğuzhan Bahçıvan xx
Kayseri Şekerspor: Eray Hasdemir xxx, Hasan Emre Göltaş xxx, Furkan Ulutaş xxx, Yaşar Çam xxx, Ahmet Yumutkan xxx, Ömer Faruk Karadoğan xxx, Safa Şahin xxx, Kenan Kurt xxx, Tunahan Hamurcu xxx, Mehmet Doğru xxx, Hüseyin Barış Temizyürek xxx
Gültepespor: H. Anıl Tekin x, Erdem Temir x, Atakan Umar x, Hüseyin Saltık x, Mesut Yılmaz x, Mustafa Aydın x, Kubilay Babacan x, Yunus x, Muhammet Turp x, Ömer Bozkuş x, Yunus Emre x
Goller: Ömer Faruk Karadoğan (dk 20), Hüseyin Barış Temizyürek (dk 80) (Kayseri Şekerspor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.