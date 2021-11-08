Kayseri'de gözaltına alınan 17 DEAŞ şüphelisinden 7'si adliyede

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Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,(DHA)KAYSERİ'de 7 gün önce terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonda gözaltına alınan Iraklı uyruklu 17 şüpheliden 7'si, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 gün önce Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Örgütle bağlarını koparmadıkları, illegal yollardan kaçak olarak ülkeye giriş yapıp Kayseri'ye geldikleri ve deşifre olmamak için kimlik çıkarmadıkları tespit edilen Irak uyruklu 17 kişi, şafak vakti baskınla gözaltına alındı.

Şüphelilerin terör örgütünün talimatları doğrultusunda ülkeye giriş yapan DEAŞ üyesi kişilere yer temin ettikleri belirlendi. Emniyette sorgulanan 17 şüpheliden 7'si bugün sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin sorgularının devam ettiği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2021-11-08 11:19:11



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