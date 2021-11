Kayseri Süper Amatör Küme 2.Hafta Kayseri Yolspor-Kayserigücü FK: 2-2

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubunun ikinci hafta karşılaşmasında Kayseri Yolspor ile Kayserigücü FK karşı karşıya geldi. Argıncık Stadı’nda oynanan zorlu doksan dakikada 4 gol ve 2 kırmızı kart çıktı. İki takımda sahadan 1’er puanla ayrıldı.



Stat: Argıncık stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Süha Adıyman xx, Turan Çelik xx, Mehmet Koç xx

Kayseri Yolspor: Ali Birol x, Yasin tarım xx, Said Emre Gündoğan xx, Ümit Al xx, Şeyh İsmail Orhan xx, Birhat Yağbasan xx, Ceüneyt Egemen Karagöz xx, Vedat Daşcı xx, (Levent Karagöz x dk 52), Mehmet Karakoyun x, (İhsan Yasıt x dk 25), Mehmet Ali Öncü xx, Mükremin Bayrak xx, (Yunus Güneri x dk 66),

Kayserigücü FK: Ebubekir Kara x, Çağlar Erdemci xx, Halil İbrahim Avcı ?, Emre Öztürk xx, (Muhammed Furkan Aslan x dk 90), İnanç Albayrak xx, Mücahit Baykaldı x, (Hasan Can Okumuş x dk 46), Mehmet Furkan Ağca xx, Erkan Polat xx, (Mehmet Akif Kaman x dk 62), Mehmet Kahveci xx, (Okan Özdemir x dk 62), Muhammed Mustafa Aksoy x, ( Muhammed Bekir Türkmen x dk 25), Aydemiz Yavuz xx

Goller: Ümit Al (pen) dk 20, Mehmet Ali Öncü dk 35 (Kayseri Yolspor) Çağlar Erdemci dk 72, Mehmet Akif Kaman dk 90+5 (Kayserigücü FK)

Kırmızı Kartlar: Said Emre Gündoğan dk 90+5 (Kayseri Yolspor), Halil İbrahim Avcı dk 18 (Kayserigücü FK)

