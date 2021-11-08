Kayseri Süper Amatör Küme 2.Hafta Talas Anayurtspor-Hacılar Erciyesspor: 2-3

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda ligin 2.haftasında Hacılar Erciyesspor Argıncık Stadı’nda oynadığı karşılaşmada Talas Anayurtspor’u son dakikada attığı golle 32 mağlup ederek ikinci maçında ilk galibiyetini aldı.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Hüseyin Keğin xx, Halit Karacabay xx, Tolga Selvi xx
Talas Anayurtspor: Baykal Altay x, Yaşar Alak x, Tuğrul Kelek x, Abdulkerim Sain x, Bekir Böke x, Cengiz Çay xx, Uğur Karahançer x, (Emrecan Tepetaş x dk 67), Metin Yılmaz x, Hakan Yılmaz x, Mevlüt Yılmaz xx, (Berke Özsoy x dk 55), Semih Can Gül x, (Süleyman Koç x dk 85)
Hacılar Erciyesspor: Gürsel Can Koçer x, Yusuf Karaboğa xx, Ebubekir Baydilli xx, Yunus Öztürk xx, Ömer Gün x, (Hüseyin Öz x dk 46), Ali Avcı xx, Burak Türkmen xx, (Uğur Taşpınar ? dk 90), Tolgahan Alan x, (Safa Fırat x dk 60), Kasım Alıcı xx, (İsmail Bingöl ? dk 90), Murat Mağara xx, Süleyman Yasa x, (Mevlüt Padak x dk 50)
Goller: Mevlüt Yılmaz dk 55, Emre Can Tepetaş (pen) dk 70 (Talas Anayurtspor) Murat Mağara dk 40, Ebubekir Baydilli dk 68 ve 90 (Hacılar Erciyesspor)
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