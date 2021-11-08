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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Melikgazi’de hız kesiciler ile ulaşımı daha güvenli hale getiriliyor

İHA

Melikgazi’de hız kesiciler ile ulaşımı daha güvenli hale getiriliyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi ilçe sınırları içinde yoğun yaya geçişisin olduğu ana caddelere hız kesiciler yaparak ulaşımı güvenli hale getirdiklerini söyledi.

Malazgirt Bulvarında UKOME Kurul Kararı ile 5 adet yükseltilmiş yaya geçidi 1 adet hız kesici yapıldığını belirten Başkan Dr. Palancıoğlu “Melikgazi Belediyesi olarak şehir içi sorunsuz ulaşımı sağlamak adına çalışmalar yapıyoruz. Yeni yollar açtığımız gibi şehir içi alternatif yolları açıyor ve güvenli hale getiriyoruz. Birçok yerede hız kesici bariyerler yerleştiriyoruz. Bu daha çok mahalle halkının isteği ile olmaktadır. Yine birçok kavşak çok yoğun ve kullanımda olduğu için ışıklı olurken bazı kavşak alanlarında ise ışıksız yükseltilmiş kavşak düzenlemeler yapıyoruz. Melikgazi ilçemizde buna birçok örnek vardır. Yapılan bu çalışma Kayseri Ulaşım ve Koordinasyon Kurulu kararı ile yapılmaktadır.” dedi

Başkan Dr. Palancıoğlu, yaya geçişlerine kabartma taş ile hız kesiciler yaparken görsel güzelliği de önem verdiklerini sözlerine ekledi.

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