Kayseri'deki kazada can pazarı, yolcular camlar kırılarak çıkarıldı Kayseri'de yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1'i ağır 12 yaralı

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Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 12 kişi yaralandı. Evin duvarına çarparak duran otobüsteki yolcular, otobüsün camları kırılarak kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan NiğdeKayseri Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yolcu otobüsü ile Bayram Çakır idaresindeki kamyonet çarpıştı. İçerisinde 21'i yolcu 3'ü personel 24 kişinin bulunduğu yolcu otobüsü, çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki bir evin duvarına çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye sevk edildi. Kamyonet sürücüsü Bayram Çakır, olay yerinde hayatını kaybederken, kamyonette bulunan A.K. ile yolcu otobüsündeki 11 kişi yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Otobüsün içerisinde mahsur kalan yolcular da camlar kırılarak dışarı çıkartıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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