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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

9. Kayseri Altın Çınar Film Festivali’nde Ödüller Sahibini Buldu

İHA

9. Kayseri Altın Çınar Film Festivali’nde Ödüller Sahibini Buldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle, Erciyes Üniversitesi ve Anadolu Sinemacılar Derneği işbirliğinde düzenlenen 9. Kayseri Altın Çınar Film Festivali’nde ödüller sahibini buldu.
Bu sene 9.’su düzenlenen festivalde her sene olduğu gibi genç sinemacıları desteklemek amacıyla ulusal kısa film ve ulusal belgesel film yarışmaları düzenlendi. Toplamda 261 filmin başvurduğu festivalde 10’ar tane film finale, 8’er tane film ise gösterim seçkisine girdi. Sektörün önde gelen isimlerinin yer aldığı ulusal kısa film ve ulusal belgesel film jürileri finalist filmleri özenle izleyerek ödüle değer filmleri belirledi. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Şükrü Dursun, Talas Belediyesi Başkan Yardımcısı İsmail Güngör, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Aydın ve RTS Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vahit İlhan’ın katılımlarıyla gerçekleşen ödül töreninde; ulusal belgesel film yarışma kategorisinde Ersen Çıra 'EDE' Bir Ayrılık, Bir Yoksulluk, Bir Ölüm” filmiyle jüri özel ödülüne, Neşe Uğur Nohutcu ise 'Töz' filmiyle en iyi belgesel film ödülüne layık görüldü. Ulusal kısa film yarışma kategorisinde ise Ege Karakurt “Düdük” filmiyle mansiyon, Muhammed Furkan Daşbilek 'Bir Nehir Kıyısında' filmiyle jüri özel ödülü ve Çağıl Bocut 'Brigitte Bardot' filmiyle en iyi film ödülünün sahibi oldu.
Film gösterimleri ve yarışmalarının yanı sıra usta isimlerle dört gün boyunca çeşitli atölye ve söyleşilerin de düzenlendiği 9. Kayseri Altın Çınar Film Festivali görkemli ödül töreni ve konser ile kapanış yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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