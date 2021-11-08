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`Epilepsi nöbeti geçiren hasta sağ tarafına yatırılmalı´ 

DHA

`Epilepsi nöbeti geçiren hasta sağ tarafına yatırılmalı´ 


KAYSERİ,(DHA)KAYSERİ´de Nöroloji Uzmanı Dr. Güven Arslan, epilepsi hastalığıyla ilgili uyarılarda bulunarak, "Sert maddeler hastanın dişini kırabilir, boğazını tıkayarak nefes almasını engelleyebilir. Bu nedenle epilepsi nöbeti geçiren hasta sağ tarafına yatırılmalı. Bu sayede nöbet sırasında kusarsa bu maddelerin nefes borusuna kaçması önlenir" dedi. Acıbadem Kayseri Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Güven Arslan, epilepsi hastalığıyla ilgili bilgi verdi. Epilepsi hastalarının nöbet geçirdiğini belirten Arslan, "Epilepsi, genellikle doğum sırasında ya da daha sonra herhangi bir nedenle beyin hasarı oluşan kişilerde gelişiyor. Genetik etmenler de nedenler arasında sayılıyor. Bazı epilepsi nöbetleri bilinç kaybı, kontrolsüz vücut hareketleri ile yaşanırken bazen çok hafif belirtiler izleniyor. Çoğu nöbet 30 saniye ile 2 dakika aralığında sürüyor. Erkeklerde biraz daha sık saptanan bu hastalığın tanısında klinik öykü ve muayenenin yanında beyin dalgalarının aktivitesini inceleyen elektroensefalografi, kısa adıyla EEG ve beyin MR´ı kullanılır. Kan tahlillerinde ilişkili olabilecek elektrolit bozuklukları ve vitamin düzeyleri incelenir. Ayrıca sinir sisteminde olabilecek bir enfeksiyonun da ipuçları aranır. Günümüzde CACNB4, CLCN2a, GABRD, SLC12A5, SLC2A1 gibi bazı genlerdeki bozuklukların epilepsiye yol açtığı biliniyor. Ayrıca, psikolojik bazı bayılmalar da epileptik nöbetlerle karıştırılıyor. Bu nedenle hastalığın ve belirtilerinin iyi tanınması çok önemlidir" diye konuştu. Ağır epilepsi nöbetleri sırasında kişinin dilini ısırmasını önlemek için ağzına sert bir cisim yerleştirmenin yanlış olduğuna dikkat çeken Dr. Güven Arslan, "Sert maddeler hastanın dişini kırabilir, boğazını tıkayarak nefes almasını engelleyebilir. Bu nedenle epilepsi nöbeti geçiren hasta sağ tarafına yatırılmalı. Bu sayede nöbet sırasında kusarsa bu maddelerin nefes borusuna kaçması önlenir. Başının altına yumuşak yastık ve destek konulması da önemli. Varsa gözlüğü ve kravat gibi kendisine zarar verebilecek takı ve kıyafetler çıkarılmalı" ifadelerini kullandı. Epilepsi ataklarından korunmak için düzenli beslenmeyi ve uyku saatlerine özen gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Güven Arslan, televizyon ve bilgisayar ekranları gibi parlak ışık saçan ekranlara uzun süre bakmaktan kaçınılmasını, stresten ve aşırı yorgunluktan uzak durulmasını önerdi. Bu önlemlere karşın çoğu hastada ilaç tedavisine ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Dr. Güven Arslan, "Tedavi kararı verilirken en önemli nokta, mümkün olan en az ilaçla en çok nöbet kontrolü sağlamak olmalıdır. Maalesef çoklu ilaç kullanımına rağmen nöbetleri devam eden az sayıdaki hastada ise epilepsi cerrahisi gündeme gelebilir" dedi. DHA-Sağlık Türkiye-Kayseri / Merkez KAYSERİ (DHA)
2021-11-08 13:02:08

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