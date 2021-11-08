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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otobüs kazasında AK Partili meclis üyesi hayatını kaybetti

İHA

Otobüs kazasında AK Partili meclis üyesi hayatını kaybetti

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Yeşilhisar AK Parti Meclis Üyesi Bayram Çakır hayatını kaybetti, 1'i ağır 12 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri Niğde karayolu üzeri Yeşilhisar ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, 38 RH 147 plakalı yolcu otobüsü ile Bayram Çakır idaresindeki 38 F 0108 plakalı kamyonet çarpıştı. İçerisinde 21'i yolcu 3'ü personel 24 kişinin bulunduğu yolcu otobüsü, çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki bir evin duvarına çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye sevk edildi. Kamyonet sürücüsü Bayram Çakır olay yerinde hayatını kaybederken, kamyonette bulunan A.K. ile yolcu otobüsündeki 11 kişi yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hayatını kaybeden Bayram Çakır'ın AK Parti Yeşilhisar Belediye Meclis Üyesi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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