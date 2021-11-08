Kurtlar sürüye saldırıp, 10 koyun ile 1 köpeği öldürdü

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Özer KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri), (DHA)KAYSERİ'de aç kalan kurtlar, koyun sürüsüne saldırdı, 10 koyun ve 1 köpek öldü.

Sarıoğlan ilçesi Kadılı Mahallesi Kaleköy mevkisinde, Ömer Gülhacı'ya ait 300 koyunluk sürüye, kurtlar saldırdı. Durumu fark eden Gülhacı, jandarmaya haber verdi. Kurtlar, 10 koyun ile 1 köpeği öldürdü. Ölen hayvanlar, iş makinesiyle toprağa gömüldü.DHA-Genel Türkiye-Kayseri / Sarıoğlan Özer KAYA

2021-11-08 13:56:47



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