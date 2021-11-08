Yurtlarda manevi değerler eğitimi başlıyor

Kayseri Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Kayseri İl Müftülüğü 20212022 eğitim öğretim yılı eğitim faaliyetleri kapsamında tanışma ve istişare toplantısında buluştu.

Toplantıya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, İl Müftü Yardımcıları Mehmet İzci, Dr. Dursun Sarı, Sedanur Sezen, İl Müdürlüğü Şube Müdürleri Fatih Yılmaz, Murat İrteni, yurt müdürleri, manevi danışmanlar ve yurt eğitim sorumluları katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı toplantıda yaptığı konuşmada, “Gençlerle daha etkili iletişim kurmak, onların manevi ihtiyaç ve beklentilerinin neler olduğunu istişare edip ve onlara bu doğrultuda çalışmalar sürdürmek amacıyla toplandık. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında yapılan protokole istinaden, yurtlarda barınan gençler için hayatlarında önem verdikleri unsurları fark edebilmeleri, kendi anlam kaynaklarını keşfedebilmeleri, inanç dünyalarının hayatlarına olumlu etkilerini bilmeleri ve dini bilgileri doğru kaynaklardan öğrenebilmeleri için çalışmalarımızı yeni eğitim öğretim döneminde de devam ettireceğiz” dedi.

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