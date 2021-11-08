Tomarza Belediyespor yöneticisi son yolculuğuna uğurlandı

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Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Tomarza Belediyespor’un hayatını kaybeden yöneticisi Savaş Kurt, son yolculuğuna uğurlandı.



Kocasinan Şimşekspor ile Tomarza Belediyespor maçı esnasında tribünde kalp krizi geçiren ve hastanede vefat eden Tomarza Belediyespor yöneticisi Savaş Kurt, bugün Tomarza’da son yolculuğuna uğurlandı. 43 yaşındaki Savaş Kurt’un cenazesine Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Genel Başkanı Mutlu Önal, yakınları ve spor camiasından isimler katıldı.



Tabutunun üzerine Tomarza Belediyespor forması serilen Savaş Kurt, bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tomarza İlçe Aile mezarlığına defnedildi.

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