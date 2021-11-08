Kayseri Kariyer Merkezi açılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan KAYMEK ile İŞKUR arasında imzalanan protokol kapsamında işveren ile iş arayanı buluşturacak olan Kayseri Kariyer Merkezi, 9 Kasım Salı günü açılacak.

Protokol gereği özel istihdam bürosu hüviyeti ile faaliyetlerini yürüten KAYMEK Kariyer Merkezi, “Kayseri Kariyer Merkezi” adıyla daha güçlü, daha gelişmiş bir sistemle hizmetlerini yürütecek. İş arayan ve işvereni buluşturacak platform olan Kayseri Kariyer Merkezi, üniversite, işveren temsilcileri, odalar ve borsalar ile birlikte faaliyet alanını genişleterek vasıfsız personelin yanı sıra, sanayinin aradığı ara/teknik eleman ihtiyacının, kentte bulunan üniversitelerden mezun olan öğrencilerden aracısız ve hızlı bir şekilde karşılayacak. Ayrıca, öğrencilerin staj taleplerinin de bu kapsamda karşılanması için üniversite, işveren temsilcileri, odalar ve borsalar ile koordineli çalışılması planlanırken, Kayseri Kariyer Merkezi insan kaynakları, sosyal güvenlik mevzuatı, sigorta mevzuatı vs. konularda ücretsiz eğitim ve danışmanlık hizmeti de verecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Üniversitesi, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Ticaret Borsası, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi, İncesu Organize Sanayi Bölgesi ve KAYMEK A.Ş. ile işbirliği içerinde hizmetlerini yürütecek olan Kayseri Kariyer Merkezi, yenilenen yüzü ile geliştirdiği hizmet yelpazesi ile ve işbirliği yaptığı kurumlardan aldığı destekle daha sistemli hareket edecek. Kayseri Kariyer Merkezi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın geliştirdiği bir yazılımla www.kayserikariyer.com internet adresi üzerinden gelişmiş bir sistemle şehrin ve ülkenin ihtiyaçlarına cevap vererek özellikle gençlerin olmak üzere tüm vatandaşların istihdamına büyük katkılar sağlayacak. 9 Kasım 2021’de hizmetlerine başlayacak olan Kayseri Kariyer Merkezi; ara elaman ve kalifiye eleman ile işvereni, stajyer ile iş yerini buluşturarak ailelerin, şehrin ve ülkenin ekonomisine katkı verecek.

Kayseri Kariyer Merkezi’nin yarın gerçekleşecek KAYMEK İhtisas Merkezi’ndeki tanıtım ve açılış programına Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da katılacak.

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