Kayseri´de yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı (2)

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GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

KayseriNiğde kara yolunda Hidayet Öz yönetimindeki 38 RH 147 plakalı yolcu otobüsü ile Bayram Çakır yönetimindeki 38 F 0108 plakalı kamyonetin çarpıştığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kamyonetin tali yoldan seyir halindeki otobüsün önüne çıktığı görülüyor.

Yaralanan otobüs şoförü Hidayet Öz ile Ayşe B., Leyla G., Özlem K., Ömer Ö., Mahmut C., Abdurrahman K., İlknur K., Mehmet Ali Ü., Can L. ve ismi henüz öğrenilemeyen kişinin tedavilerinin sürdüğü bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Metin DEĞİRMENCİ

2021-11-08 15:07:32



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