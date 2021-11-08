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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 7 kişi sınır dışı edilecek

İHA

Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 7 kişi sınır dışı edilecek

Kayseri'de polis ekipleri tarafından şafak vakti düzenlenen DEAŞ operasyonunda terör örgütünün içerisinde faaliyet gösteren ve bağlantıları devam, deşifre olmamak için kimlik çıkarmayan ve terör örgütünün talimatı ile ülkeye kaçak yollardan giren DEAŞ mensuplarına kalacak ev ve yer temini yaptıkları tespit edilen 7 kişi serbest bırakıldı. Şahıslar, sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. Operasyonda, Suriye ve Irak'ta terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgüt ile bağlarını koparmadıkları, illegal yollardan kaçak olarak ülkeye giriş yaparak kente geldikleri ve deşifre olmamak için kimlik çıkarmadıkları, terör örgütün talimatları doğrultusunda ülkeye giriş yapan DEAŞ mensubu şahıslara kalacak ev ve yer temini yaptıkları tespit edilen yabancı uyruklu 17 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler tarafından ikametlerde yapılan aramada ise dijital materyallere el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
7 kişi çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılırken, sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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