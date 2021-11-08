Büyükşehir'de 300 milyon TL ek bütçe

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 1 milyar 500 milyon TL olan 2021 yılı bütçesine 300 milyon TL ek bütçe verilmesi kararı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında toplanan belediye meclisinden de geçti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2021 Yılı Kasım Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında, korona virüs tedbirleri kapsamında Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Başkan Büyükkılıç, meclisin açılışında, trafik kazasında hayatını kaybeden Yeşilhisar Belediye Meclis üyesi Bayram Çakır ile Kocasinan, Talas, Tomarza ve Bünyan ilçelerinde hayatını kaybeden belediye çalışanlarına Allah’tan rahmet diledi.

Büyükşehir Belediyesi meclisinde 45 asıl, 15 ek olmak üzere 60 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlandı.



“BÜTÇELERİMİZE BÜTÇELER KATIYORUZ”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 yılında 1 milyar 500 milyon TL olan bütçesine, 300 milyon TL ek bütçe verilmesi talebi mecliste kabul edildi. Başkan Büyükkılıç, gündem maddesi ile ilgili yaptığı konuşmada, “16 ilçe, 1 büyükşehir el ele, gönül gönüle, bizleri seven, güvenen, bizlere bu yetkiyi veren hemşehrilerimize layık olma yolunda, bütçelerimize bütçeler katmak suretiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.



İLÇELERE DE EK BÜTÇELER VERİLDİ

Mecliste ayrıca Kocasinan Belediyesi’ne 69 milyon TL, Pınarbaşı Belediyesi’ne 4 milyon 500 bin TL, Yeşilhisar Belediyesi’ne 4 milyon TL, Sarıoğlan Belediyesi’ne 2 milyon 500 bin TL, Tomarza Belediyesi’ne 2 milyon TL ve Felahiye Belediyesi’ne 1 milyon 250 bin TL’lik ek bütçe verilmesi talebi görüşüldü. Bu talepler de, meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi.

Gündem maddeleri ile ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardından, Büyükkılıç, meclislerin vatandaşların sıkıntılarını ve problemlerini çözme konusunda, kafa yorma ve sahiplenmek için var olduğunu belirterek, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.

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