Kayseri’de 19 bin 613 araca ceza kesildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri tarafından 131 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 19 bin 613 araca ceza yazıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin faaliyet dönemindeki çalışmaları sonucunda 55 bin 220 araç kontrol edilerek, eksiği görülen 19 bin 613 araca ceza kesildi. Diğer yandan alkollü araç kullanan 527 sürücünün ehliyetine el konulurken, 636 araç da trafikten men edildi.

Ayrıca yine faaliyet döneminde meydana gelen 629 trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 397 kişi de yaralandı.

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