Hava sıcaklıkları hissedilir derece azalacak

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Kayseri ve çevresinde hava sıcaklıklarının hissedilir şekilde azalacağı, yüksek kesimlerde ise kar beklendiği bildirildi.
Yapılan yazılı açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre; halen mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının; Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı hava ile birlikte Çarşamba
gününden itibaren hissedilir derecede (612 derece) azalarak; bölgemiz genelinde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Çarşamba, günün ilk saatlerinden itibaren bölgemizin batı kesimlerinden
başlayacak yağışların öğle saatlerinden sonra bölge genelinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görüleceği, bölgemizin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı şeklinde olacağı bekleniyor. Sıcaklıkların hafta sonundan itibaren mevsim normalleri ve civarında seyredeceği öngörülüyor" denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.