Lise öğrencilerine ‘Organ Bağışı Farkındalık’ semineri

Kayseri Özel Dünyam Hastanesi Organ Nakli Cerrahı Yrd. Doç. Dr. Fatih Mutlu, 39 Kasım Organ Bağışı Haftası nedeni ile lise öğrencilerine düzenlenen farkındalık seminerine katıldı.

Kocasinan ilçesinde bulunan Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen seminerde Dr. Fatih Mutlu öğrencilere organ naklinin önemini anlatırken, öğrencilerden gelen soruları da yanıtladı. Organ nakli sayısını arttırmak için vatandaşların bilgilendirilmesi gerektiğini ifade eden Özel Dünyam Hastanesi Organ Nakli Cerrahı Yrd. Doç. Dr. Fatih Mutlu, “Bu hafta Organ ve Doku Bağışı Haftası ve bu hafta etkinlikleri içinde bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz Türkiye’de ve Kayseri’de. Organ bağışıyla ilgili toplumun tüm kesimlerine, özellikle bizim geleceğimiz olan öğrencilere ulaşmak için buradayız. Organ nakli nedir? Organ bağışı neden yapılmalıdır? Organ bağışının devlete ve millete yararı nedir? konuları ile ilgili bir seminerimiz olacak öğrencilerimizle. Elimizdeki 2016 verilerine göre Amerika’nın nüfusu 480 milyon ve organ bekleyen hasta sayısı 61 bin, bizim nüfusumuz Amerika nüfusunun 2016’da neredeyse 8’de 1’i ama organ bekleyen hasta sayımız 21 bin. Avrupa’da bize en yakın ülke Almanya ve orada organ nakli bekleyen hasta sayısı 2 bin. Yani bizim bir şekilde bu organ bekleyen hastalarımızı tedavi etmemiz ve iyileştirmemiz gerekiyor. Hem ülke ekonomisine çok büyük katkı sağlayacak hem de hastaları hastane bağımlısı olmasından kurtaracak. Onlar da yaşamını kaliteli ve güzel geçirebilecekler. Onun için bu konuda mutlaka herkesin bilinçlenmesi lazım. Organ bağışının canlıdan ya da kadavradan Türkiye’de de belli bir noktaya kadar artması gerekiyor diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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