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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ailesiyle tartışan şahıs evini yaktı

İHA

Ailesiyle tartışan şahıs evini yaktı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde ailesi ile tartıştığı iddia edilen şahıs, yaşadığı müstakil evi ateşe verdi.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Buğdaylı Mahallesi Samanlı Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, ailesiyle tartışan H.D.G., yaşadığı tek katlı müstakil evi ateşe vererek kayıplara karıştı. Alevlerin yükselmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınırken, polis ekipleri de evin etrafında güvenlik önlemleri aldı. Ekipler olayın ardından kayıplara karışan H.D.G.’yi yakalama çalışması başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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