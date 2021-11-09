E-spor Akademi başlıyor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı arasında imzalanan protokolle Talas Gençlik Merkezinde ESpor Akademi Projesi başlıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın himayesinde yürütülecek Espor Akademi Projesi ile gençlerin takım çalışması, stratejik, analitik düşünme ve hızlı karar verebilme yeteneği, el, göz ve zihin koordinasyonu gibi birçok fayda sağlanması amaçlanıyor. ESpor Akademi Projesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde, İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve Oran Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci’nin protokolü imzalaması ile hayata geçti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, “Dünya’da ve Türkiye'de gittikçe büyüyen bir kitleye sahip olan espor artık resmi hale geldi. Federasyonlar ve kulüpler kurulmasıyla birlikte espor artık profesyonel bir spor branşı haline geldi. Oran Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci Beye projemize verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyor, gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci de, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın ilk etapta 4 ilde pilot olarak hayata geçireceği Espor Akademi projesi Kayseri’de de uygulanacak. Bu proje ile gençlerin ESpor faaliyetlerini destekleyerek lisanslı sporcu ve antrenörlerin uluslararası standartlarda yetişmesini amaçlıyoruz” dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı arasında imzalanan protokolle Talas Gençlik Merkezinde ESpor Akademi Projesi başlıyor. Espor Akademi Projesi ile gençlerin takım çalışması, stratejik, analitik düşünme ve hızlı karar verebilme yeteneği, el, göz ve zihin koordinasyonu gibi birçok fayda sağlanması amaçlanıyor. Talas Gençlik Merkezinin ESpor Akademi Projesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde, İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve Oran Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci’nin protokolü imzalaması ile hayata geçti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, “Dünya’da ve Türkiye'de gittikçe büyüyen bir kitleye sahip olan espor artık resmi hale geldi. Federasyonlar ve kulüpler kurulmasıyla birlikte espor artık profesyonel bir spor branşı haline geldi. Oran Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci Beye projemize verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyor, gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci’de, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın ilk etapta 4 ilde pilot olarak hayata geçireceği Espor Akademi projesi Kayseri’de de uygulanacak. Bu proje ile gençlerin ESpor faaliyetlerini destekleyerek lisanslı sporcu ve antrenörlerin uluslararası standartlarda yetişmesini amaçlıyoruz” dedi.

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