Kaza yapan araçlar şarampole devrildi

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Kayseri'nin Develi ilçesinde çarpışan otomobiller şarampole devrildi.

Edinilen bilgiye göre; Develi Sindelhöyük yolu üzerinde meydana gelen kazada iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma etkisiyle iki otomobil de şarampole devrildi. Kazada yaralı bulunmazken, araçlar incelemelerin ardından bulundukları yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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