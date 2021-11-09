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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir'in 2 kütüphanesinde yeni saat düzenlemesi

İHA

Büyükşehir'in 2 kütüphanesinde yeni saat düzenlemesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait Merkez Halk Kütüphanesi ve Şehir Kütüphanesi’nin çalışma saatleri Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatıyla haftanın 7 günü 09.0021.00 saatleri arasında hizmet verecek şekilde yeniden düzenlendi. Belediye bağlı diğer kütüphanelerde yine haftanın 7 günü 09.0018.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, âlimler ve evliyalar şehri kadim kent Kayseri’yi kütüphaneler şehri yapmak için gayretlerini sürdürürken, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Merkez Halk Kütüphanesi ve Şehir Kütüphanesi’nin çalışma saatleri akşam 21.00’e kadar uzatıldı. Başkan Büyükkılıç’ın talimatıyla yapılan değişikliğe göre Merkez Halk Kütüphanesi ile Şehir Kütüphanesi haftanın 7 günü 09.0021.00 saatleri arasında hizmet verecek. Belediye bağlı diğer kütüphanelerde yine haftanın 7 günü 09.0018.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.
Yeni saat düzenlemesi hemen uygulama konulurken, kartlı giriş çıkış sisteminin uygulandığı kütüphanelerde pandemi şartları kapsamında girişte kimlik, kütüphane kartı ve HES kodu eşleştirmesi uygulamasına devam edilecek.
Kütüphanelerde ödünç sistemi, pandemi koşullarında değişirken, kapalı raf sistemi kullanılıyor. Personeller yardımı ile istenilen kitap, kütüphane kartı ve HES kodu sorgulaması yapılarak kullanıcıya 15 günlüğüne 1 kitap veriliyor.
Ayrıca, toplam üye sayısı 193 bin 220 kişi olan ve 7 kütüphanesi bulunan kütüphanelerde hangi kitabın nerde olduğunu, eğer kitabın başka bir kullanıcı tarafından ödünç alındı ise ne zaman geleceğini takip edebilecek bir otomasyon sistemi yer alıyor. Bu sistem ile 7 kütüphanede de tarama yapıp tüm kitaplara ulaşabilen ziyaretçilere, aynı zamanda ücretsiz internet ve bilgisayar kullanımı, çıktı alma hizmetleri de yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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