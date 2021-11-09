Öğrenciler köy hayatını yaşadı, yaşıtlarıyla eğlendi Kayseri'de ortaokul öğrencileri köy okulunu ziyaret etti, inek sağıp yaşıtlarına hediye verdi

Kayseri'de ortaokulu öğrencileri, 'Engelsiz Etkinlik' Projesi kapsamında Bünyan ilçesinde köy okulunu ziyaret ederek hem köy hayatını yaşadı hem de okulda eğitimlerine devam eden yaşıtlarına hediyeler verdi.

Kayseri’de Şehit Mehmet Polat İmam Hatip Ortaokulu tarafından koordine edilen 'Engelsiz Etkinlik' Projesi kapsamında okul öğrencileri, Bünyan ilçesine bağlı Topsöğüt Mahallesi’ndeki ilk ve ortaokulu ziyaret etti. Okul tarafından alınan kırtasiye malzemesi, satranç, dama, futbol topu ve kramponları burada eğitimini sürdüren öğrencilere hediye eden öğrenciler, beraber derse girerek tanıştı. Köy okulundaki öğrencilerin ailelerinin okul bahçesinde yaptığı gözlemeleri yiyen öğrenciler, inek de sağarak hep beraber keyifli vakit geçirdi. Ayrıca, öğrenciler, veliler ve öğretmenler hep beraber müzik eşliğinde halay çekerek unutulmaz bir gün yaşadı. Öte yandan, EğitimciYazar Cezmi Eşelioğlu da, Değerler Eğitimini kitabını burada öğrenciler için imzalayarak hediye etti.

Şehit Mehmet Polat İmam Hatip Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni ve Proje Koordinatörü Niyazi Metin, “Projemizin ismi engelsiz etkinliktir. Okulumuzda 500 tane öğrencimiz var. Her sınıftan birer tane öğrenci alarak özel eğitim okuluna gittik. Bu hafta buradayız. Buraya gelmemizin amacı, okulumuzdaki öğrencilerin empati kurması, köy hayatını görmesi, köydeki eğitimi görerek farkındalık oluşturmaktır. Hem köy okulundaki öğrencilerimiz ile bizim öğrencilerimizin iletişimde olmasını sağlamak istiyoruz. Dezavantajlı gruplardaki öğrencilerin hangi eğitimi aldıkları, sadece kendi bulundukları ortamdan ziyade diğer ortamları da görmelerini sağlamak istiyoruz. En önemlisi de öğrencilerimizin empati kurma yeteneklerinin gelişmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Topsöğüt İlk ve Ortaokulu Müdür Vekili Büşra Kayabaşı ise, “Niyazi hocam bu etkinlik için aradığında memnun olduk ve kabul ettik. Çok güzel bir etkinlik oldu. Velilerimiz ve öğrencilerimizle birlikte köy okulunda güzel bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerimiz çok farklı bir gün yaşadılar. Okulumuza gelen öğrenciler ile beraber oyunlar oynadılar, etkinlik yaptılar. Hep beraber eğlendik. Çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Öğrenciler de mutlu gün yaşadıklarını dile getirerek, öğretmenlerine teşekkür etti.

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