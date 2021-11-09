ERÜ’de Yabancı Diller Yüksekokulu’nun Yenilenen Binası ve Bilgisayar Laboratuvarı Açıldı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu’nun yenilenen binası ve Erasmus+ programı kapsamında öğrencilerin dil düzeylerini geliştirmek amacıyla Erasmus Kurum Koordinatörlüğü tarafından Yüksekokul içerisine tefriş edilen bilgisayar laboratuvarının açılışı gerçekleştirildi.

Düzenlenen açılışa, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Borlu, Prof. Dr. Recai Kılıç ve Prof. Dr. Mehmet Sıtkı İlkay, Genel Sekreter Murat Yenisu, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Ömer Yıldız, Dış İlişkiler Ofisi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ulaş Çınar, Genel Sekreter Yardımcısı Venhar Çokkeçeci ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Açılışta konuşan Rektör Çalış, yaklaşık 6 Milyon TL harcanarak yenilenen Yabancı Diller Yüksekokulu binasının ve bilgisayar laboratuvarının hayırlı olması temennisinde bulunarak, açılışı gerçekleştirilen laboratuvarın öğrenciler için güzel bir imkân olduğuna dikkat çekti.

Rektör Çalış konuşmasının ardından Yabancı Diller Yüksekokulu’nun yenilenen binası ve Erasmus Kurum Koordinatörlüğü tarafından tefriş edilen bilgisayar laboratuvarının açılışını gerçekleştirdi.

Açılışın ardından Yüksekokul sınıflarında incelemelerde bulunan Rektör Çalış, öğrenciler ile de sohbet etti.

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