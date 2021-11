Büyükkılıç'tan istihdama destek verecek proje; Kayseri Kariyer Merkezi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, işveren ile iş arayanı buluşturacak Kayseri Kariyer Merkezi’nin açılışına katıldı. Başkan Büyükkılıç, proje ile uygun işe uygun çalışanı belirleyip, bunları birbirinden haberdar ederek, aralarında köprü görevi üstleneceklerini vurguladı.

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) İhtisas Merkezi’nde gerçekleşen Kayseri Kariyer Merkezi tanıtım ve açılış programına Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yibur, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Gümüşçü, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Köksal, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karabulut, İncesu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Baktır, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Ramazan Eren ile davetliler katıldı.



“İNSANA YAPILAN YATIRIM EN ÖNEMLİ VE ULVİ YATIRIMDIR”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, törende yaptığı konuşmada, bu proje ile birlikte bir köprü görevi üstleneceklerini ifade ederek, “Gelişen, güzelleşen şehrimizde bugün bu şehrin sakinlerine, insanımıza, insana yönelik bir önemli projemizi daha hayata geçirmek için bir aradayız. İnsana yapılan yatırım en önemli ve ulvi yatırımdır. Ecdadımızın, atalarımızın da buyurduğu gibi ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesi bizim olmazsa olmazımızdır. İnşallah Kayseri Kariyer Merkezimiz bu anlayış içerisinde çalışmalarını sürdürecek” dedi.

Projenin, gençlere ilim ve sanat öğreterek, meslek öğreterek bir boşluğu hem giderme hem de edinilmiş olan bilgiyle garanti iş anlayışı içerisinde yardımcı olma projesi olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, “Biz burada balık vermeyi değil, balık tutmayı öğreten politika izliyoruz ve izleyeceğiz. Bir insanımıza bile ulaşıp onun hayatına destek olabilirsek, onun hayatına bir kazanım sağlayabilirsek ne mutlu bizlere. Bizler her yönüyle cazibe merkezi olmaya devam eden şehrimizi, tarihimizden aldığımız sorumluluk gereği hem şehri inşa edeceğiz, hem insanımızı da ihya edeceğiz. İmar ederken, gönülleri de mamur edeceğiz, çünkü gönüllerde yer etmediğimiz zaman yaptığımız çalışmaların hiçbir anlamının olmadığının farkındayız” diye konuştu.



BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, PROJENİN PAYDAŞLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Başkan Büyükkılıç, özellikle gençlere ilişkin önemli bir süreci başlatmış olmanın keyfini yaşadıklarını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İş arayıp bulamayan, nasıl bir iş aradığına karar veremeyen, danıştığı kişilerden yeterli bilgi alamayan vatandaşlarımıza yardımcı olmak, onları yönlendirmek, işine yerleştirmek ve istihdam oluşturmak suretiyle KAYMEK A.Ş. bünyesinde KAYMEK Kariyer ve Rehberlik Merkezi kurulmuş ve ardından bugüne kadar faaliyetlerini sürdürmüş kuruluşuz. İşveren ile işçiyi buluşturan ilimizdeki tek özel istihdam bürosu hüviyetindeki KAYMEK Kariyer Merkezi, Kayseri Büyükşehir Belediyemiz, Kayseri Üniversitesi, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi, İncesu Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri Ticaret Borsası, KAYMEK A.Ş. gibi seçkin kurumlarımızla yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde ve Kayseri Gençlik Meclisi’nin katkılarıyla “Kayseri Kariyer Merkezi” adıyla daha güçlü, daha gelişmiş bir sistemle tüm vatandaşlarımızın istifadelerine sunulmuştur. Bu alanda en büyük desteği de bilimsel olarak her yönüyle, eğitim bağlamında Kayseri Üniversitemiz sağlamaktadır, özellikle teşekkür etmekteyiz.”

Kayseri Kariyer Merkezi’nin, kentte ve ülkede iş arayan kişilerle, işçi arayan işletmeleri kendi platformunda buluşturacağının altını çizen Büyükkılıç, “Vasıflıvasıfsız personel ile özellikle sanayinin aradığı ara/teknik eleman ihtiyacına hızlı bir şekilde karşılık verecektir. Daha ulaşılabilir, daha güvenilir bir platformda kişilerin aradığı meslek ile işverenlerin ihtiyaç duydukları personellerin vasıfları eşleştirilerek en doğru ve makul ölçülerde iki taraf için uygun iş bulma süreci gerçekleştirilmiş olacaktır” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, üniversite, ticaret ve endüstri şehri Kayseri’de 80 bin civarında üniversiteli gencin bulunduğunu, 1 teknopark, 1 serbest bölge, 3 organize sanayi bölgesi olmak üzere 4 sanayi yerleşkesi ve bin 600 civarında fabrikanın üretim yaptığını hatırlatarak, bu proje ile uygun işe uygun çalışanı belirleyip, bunları birbirinden haberdar ederek, aralarında köprü görevi göreceklerini anlattı.

Konuşmasında, “Gençler bizim geleceğimizdir, önemli değerlerimizdir” diyen Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi:

“Üniversiteleri bitirmiş, eğitim almış yavrularımızı ümitsizliğe terk etmek gibi bir lüksümüz asla olamaz. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da gençlerimizin hayatlarını kolaylaştırıcı adımlar atacağımızı bu vesileyle belirtmek istiyorum. Paydaşlarımızla koordineli olarak sadece iş ve işçi bulma anlamında değil aynı zamanda üniversite öğrencilerimizin staj taleplerinin de karşılanması esas alınmıştır. O yönde de gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etmek isterim. Diğer yandan Kayseri Kariyer Merkezi’miz insan kaynakları, sosyal güvenlik mevzuatı, sigorta mevzuatı vs. konularda adeta bir danışmanlık merkezi gibi de hizmet vererek ücretsiz eğitim ve danışmanlık desteği verecek, gençlerimizi yönlendirecektir. Ücretsiz eğitim, karamsarlığa gerek yok. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve belediyelerimiz ile işbirliği yapan kurum ve kuruluşlarımız sizler için var.”

Kayseri Kariyer Merkezi’nin Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın geliştirdiği bir yazılımla www.kayserikariyer.com internet adresi üzerinden gelişmiş bir sistemle şehrin ve ülkenin ihtiyaçlarına cevap vererek özellikle gençler olmak üzere tüm vatandaşların istihdamına büyük katkılar sağlayacağına dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizi iş dünyasına ve ekonomiye dahil edeceğiz, genç dinamik potansiyeli, ülkemizin adeta lokomotifi haline getireceğiz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Kariyer Merkezi’nin anlamlı bir şekilde tasarımı yapılan logosundan da bahsederek, Kayseri Kariyer Merkezi’nin logosunun şehre ait değerlerin ön plana çıkarılması noktasında önem ifade ettiğini, Kayseri’nin adında bulunan harflerin özgün tasarımları yapılarak şehrin marka değerinin artırılmasına katkı verildiğini vurguladı.



BÜYÜKKILIÇ, GENÇLERE SESLENDİ: “BİZ SİZİN İÇİN VARIZ”

İşbirliğinde bulunan tüm kurumlara, emeği geçen tüm paydaşlara da teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, “Kayseri Kariyer Merkezi’mizin şehrimize, ülkemize özellikle gençlerimize hayırlı olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. Gençler biz sizi seviyoruz, Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden genç dostu ödülünü alan bu güzel şehrimizin yöneticilerine güvenin, çekinmeden işbirliğine gelin, biz sizin için varız” diyerek sözlerini tamamladı.



REKTÖRDEN BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A TEŞEKKÜR

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da burada Kayseri’nin oluşturduğu enerji ve sinerjiyi gördüklerini, Büyükşehir Belediyesi’nin mesleki ve teknik yüksek öğretimi kendisine misyon edindiğini ifade ederek, iş dünyasının tüm unsurlarının burada olduğunu belirtti. Böyle bir iş birliğinin içerisinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Karamustafa, “Sayın Başkanımızın himayelerinde, Büyükşehir Belediyemizin önderliğinde iş dünyamız ile entegre olarak biz de Kayseri Üniversitesi olarak, Kariyer Merkezi’nin çalışmaları neticesinde böyle bir faaliyetin içerisinde bulunuyoruz. Böyle bir iş birliğinin içerisinde bulunmaktan büyük memnuniyet duymaktayım. Başkanımıza bunun içerisinde bulunmaya fırsat verdiği için şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Konuşmaların ardından protokol tarafından, kurdele kesimi yapılarak Kayseri Kariyer Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Proje kapsamında, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK A.Ş. ile İŞKUR arasında imzalanan protokol gereği özel istihdam bürosu hüviyeti ile faaliyetlerini yürüten KAYMEK Kariyer Merkezi, “Kayseri Kariyer Merkezi” adıyla daha güçlü, daha gelişmiş bir sistemle hizmetlerini yürütecek.

