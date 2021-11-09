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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri protokolünden '10 Kasım' mesajları

İHA

Kayseri protokolünden '10 Kasım' mesajları

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet ve duayla anıyoruz" diyen Başkan Dr. Palancıoğlu şunları söyledi:
"Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 83. yılındayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türk milletinin Anadolu'da yeniden doğuşuna önderlik yaptı. Bizler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün eserlerinin daima bekçisi olacağız. Onun yaktığı ışığı elden ele, nesilden nesille taşıyacağız. Ulu Önder’in kurduğu ve yine bizlere emanet ettiği ilkeleri, devrimleri ve Cumhuriyetimizi çağdaş medeniyetler zümresine ulaştırmak için kararlıyız. Millet olarak bize düşen görev, büyük bedeller ödenerek kurulan Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşamak ve yaşatmak; Ülkemizi Atatürk'ün hedef olarak gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için, birlik ve beraberlik içerisinde var gücümüzle çalışmaktır. Kurtuluş mücadelemizin lideri, ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 83'üncü yılında rahmetle anıyorum. İlelebet payidar kalacak bu vatan için Ona minnettarız."

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Hakk’a uğurlamamızın 83. yılında bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; Atatürk’ün en büyük eserim dediği, Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlenmesi karşısında büyük gurur yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yurdun ve halkın içinde bulunduğu olanaksızlıklara rağmen, kararlılıkla Türk Milletini bağımsız Türkiye ülküsü hedefi etrafında birleştirerek zafere ulaştırmıştır. Genç nesillere emanet ettiği ve ‘En büyük eserim’ diye nitelendirdiği Türkiye Cumhuriyeti, günümüzde ileri bir demokrasi anlayışıyla taçlanmış olarak, yine onun gösterdiği hedefler dâhilinde varlığını devam ettiriyor. 83 yıl önce, fikirleri, yaşamı ve eserleriyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, kendisini milletine adamış, bağımsızlık ve özgürlük yolunda karşısına çıkan tüm güçlüklere direnmiş, yaşamına sığdırdığı büyük başarılarla başka milletlere örnek olmuştur. Bu vesile ile Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları ile vatan için canlarını feda eden şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle, şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.

KAYSO Başkanı Büyüksimitci’den 10 Kasım Mesajı
KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü nedeni ile yazılı bir açıklama yaparak, “Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 83’üncü yılında saygı ve minnetle anıyoruz” dedi. Başkan Büyüksimitci yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin Anadolu topraklarından silinmek istendiği bir dönemde, başlattığı kurtuluş mücadelesini zaferle sonuçlandırarak, aziz Türk milletine uygarlık düzeyine yükselme yolunu açmış, millet olma şuuruna ulaşmasını sağlamıştır. Milletimizin çağdaş dünyada saygın bir yer edinebilmesi için Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği muasır medeniyet yolunda yorulmaksızın gayret etmek, çalışmak ve üretmekle sorumlu olduğumuzun bilincindeyiz. Atatürk daha cumhuriyetin ilk yıllarında 1926’da Kayseri'de kurdurduğu Türkiye’nin ilk uçak fabrikası başta olmak üzere, dönemin en önemli sanayi tesisleriyle günümüz sanayisinin temelini atmış, sanayicilerimizin ufkunu aydınlatmıştır. Bugün sanayiciler olarak bize düşen, bu mirasa sahip çıkarak, daha çok üretmek, daha çok istihdam sağlamak ve ekonomimizi dünyanın en büyük ekonomilerinden birisi haline getirmektir. Bu bilinçle, var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ölümünün 83’üncü yılında bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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