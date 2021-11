Kırsal kalkınma yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği verilecek Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin: "Kayseri'de 176 proje gerçekleştirildi, 65 milyon lira civarında bir hibe Kayseri ekonomisine kazandırıldı"

Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin; kırsal kalkınma yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği vereceklerini açıkladı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan İl Müdürü Şahin; "Tarımsal kalkınmanın ancak verimliliğe dayalı yatırımların arttırılması ile sağlanabileceği, şiarıyla hareket ederek; tarımda büyümenin, reel üretim artışının ve kalkınmanın sürdürülebilirliğini sağlamak, tarımsal üretim yapan, işleyen, pazarlayan yatırımcılarımızın her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmek, desteklemek ve yol göstermek amacıyla tüm gayretimizle çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bakanlığımız, 3 dönem olarak 20062020 yılları arasında uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, tabandan tavana yaklaşımıyla katılımcılığı sağlayan, yerel kapasiteyi ve örgütlenmeyi geliştiren, istihdam yaratma potansiyeli olan, üretici gelirlerini artıran ve çeşitlendiren, tarıma dayalı küçük ve orta ölçekli sanayinin gelişmesini ve yaygınlaşmasını esas alan projeler ile üretime yönelik makineekipman alımını desteklemiş olup, 2025 yılına kadar da desteklemeye devam edecektir. Destekleme Kapsamında Ekonomik Yatırımlar İçin; yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda 3 milyon 500 bin Türk Lirası, yatırım niteliği kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması olan başvurularda 2 milyon 500 bin Türk Lirası, yatırım niteliği kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan başvurularda ise 2 milyon Türk Lirasına kadar olan yatırımların KDV hariç yüzde 50’sini hibe ediyoruz. Bu kapsamda, hayvancılık tesisleri, mantar yetiştiriciliği, kırmızı et ve kanatlı eti parçalama ve mamül üretim tesisleri, çelik silo, soğuk hava depoları olmak üzere 14 iş kolunda destekleme yapılmaktadır. Başvurular 31.10.2021 tarihinde başlamış olup, 21.01.2022 tarihi saat 23:59 itibariyle sona erecektir" dedi.

Ekonomik Altyapı Yatırımların Desteklenmesi konusunda da bilgiler veren Şahin; "Tarımsal amaçlı faaliyet gösteren tüm yatırımcılarımızı desteklemek amacıyla işletmenin makine ihtiyacını karşılamak için her yatırımcıya bir adet olmak üzere başvuru tutarının üst sınırı 300 bin Türk Lirası olan, pulluk, mibzer, römork ve taş toplama makinesi vb. 74 farklı çeşitte makinenin KDV hariç yüzde 50’sini karşılıyoruz. Ayrıca küçük aile işletmelerinin desteklenmesi amacıyla; yeni tesis yapımı, yapımına başlanmış ve yarım kalmış tesislerin tamamlanması, kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme, modernizasyon konusunda yapılacak başvuruların üst sınırı olan 600 bin Türk Lirasının KDV hariç yüzde 50’sini karşılıyoruz. Başvurular 31.10.2021 tarihinde başlamış olup, 17.12.2021 tarihi saat 23:59 itibariyle sona erecektir. Başvurular, https://www.tarimorman.gov.tr adresinden yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tüm yatırımcılarımızı İl Müdürlüğümüze bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

2006 yılından bu yana 65 milyon lira civarında hibenin Kayseri ekonomisine kazandırıldığını da sözlerine ekleyen Şahin; "2006 yılından bu yana kadar Kayseri'de 176 proje gerçekleştirildi. Bunun karşılığında da 130 milyon liralık yatırıma karşılık 65 milyon lira civarında bir hibe Kayseri ekonomisine kazandırılmış oldu. Önümüzdeki süreçte de üreticilerimize daha büyük pay ulaşması için elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğimizi belirtmek istiyorum. Üreticilerimizin en kısa süre içerisinde il ve ilçe müdürlüklerimizdeki ilgi birimlerimize başvuruda bulunmaları için bir kez daha uyarmış oluyorum" şeklinde konuştu.

