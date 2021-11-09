Kayserispor 2 maçtır kaybetmiyor

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Yukatel Kayserispor ligde oynadığı son 2 maçı kaybetmedi ve 4 puan hanesine yazdırdı.

Süper Lig'de orta sıralarda yer alan Yukatel Kayserispor ligde son 2 haftada topladığı puanlar ile umutlarını artırdı. Sarı kırmızılılar ligin 11. haftasında sahasında Fatih Karagümrük’ü 21 mağlup ederken, ligin 12. haftasında da deplasmanda Fenerbahçe ile 22 berabere kaldı. 2 maçta 4 gol atan Kayserispor kalesinde ise 3 gol gördü.

15 puanı bulunan Kayserispor ligin son 13. haftasında sahasında İzmir ekibi Göztepe’yi konuk edecek.

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