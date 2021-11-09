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Vali Günaydın: "Atatürk; gerek askeri dehası, gerekse devlet adamlığı ile insanlık tarihi açısından önemli bir şahsiyettir"

İHA

Vali Günaydın: "Atatürk; gerek askeri dehası, gerekse devlet adamlığı ile insanlık tarihi açısından önemli bir şahsiyettir"

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın; 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında; "Gazi Mustafa Kemal Atatürk gerek askeri dehası, gerekse devlet adamlığı ile geride bıraktığımız yüzyılda sadece kurduğu ve mimarı olduğu Türkiye Cumhuriyetimiz için değil, tüm insanlık ve dünya tarihi açısından önemli bir şahsiyettir" dedi.
Vali Günaydın mesajında; "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ü, aramızdan ayrılışının 83. yıldönümünde saygı, rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 57 yıllık yaşamında milletimizin ve vatanımızın bağımsızlığı için girdiği her mücadelede, kendisini adadığı aziz milletimizle birlikte zafere ulaşmış, büyük başarılara imza atmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk gerek askeri dehası, gerekse devlet adamlığı ile geride bıraktığımız yüzyılda sadece kurduğu ve mimarı olduğu Türkiye Cumhuriyetimiz için değil, tüm insanlık ve dünya tarihi açısından önemli bir şahsiyettir. Başlatmış olduğu Milli Mücadelemiz, bağımsızlık mücadelesi veren milletler için ilham kaynağı olmuş, yaktığı bağımsızlık meşalesi ile tarihe ışık tutmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedefi doğrultusunda; cumhuriyetimiz bugün, gelişen ekonomisiyle, sanayi tesisleriyle, üniversiteleriyle, otoyollarıyla, eğitim, spor ve sağlık alanındaki büyük yatırımlarıyla, tarım ve turizmdeki başarılarıyla, çok büyük gelişme göstermiş, yarınlara güven ve umutla bakan bir ülke konumundadır. Bu duygu ve düşüncelerle vefatının 83. yıldönümünde cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kurtuluş mücadelemizin bütün kahramanlarını, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canını feda eden tüm şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize de sağlık ve huzurlu bir ömür diliyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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