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Kazada hayatını kaybeden belediye meclis üyesi toprağa verildi

DHA

Kazada hayatını kaybeden belediye meclis üyesi toprağa verildi


Metin DEĞİRMENCİ/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde dün yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden AK Parti Belediye Meclis üyesi Bayram Çakır, Derbentbaşı Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Kaza, dün KayseriNiğde kara yolunun 70'inci kilometresi Yeşilhisar ilçesi yakınlarında meydana geldi. Hidayet Öz yönetimindeki 38 RH 147 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü ile Bayram Çakır yönetimindeki 38 F 0108 plakalı kamyonetin çarpıştığı kazada sürücü Bayram Çakır ölürken, 11 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden kamyonet şoförü ve aynı zamanda AK Parti Yeşilhisar Belediye Meclis üyesi Bayram Çakır'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ilçeye bağlı Derbentbaşı Mahallesine getirildi. Burada kılınan cenaze namazına, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak ve mahalle halkı katıldı. Bayram Çakır, kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Metin DEĞİRMENCİ
2021-11-09 16:48:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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