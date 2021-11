Başkan Yibur: “Sanayiciler olarak atamızın izindeyiz”

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yibur, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83. Yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Yibur mesajında Atatürk’ün milli sanayi hamlesinden bahsederek, “O her alanda olduğu gibi sanayide de önderdi” dedi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yibur, Atatürk’ü kaybedişimizin 83. yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada Atatürk’ün endüstrileşmeye verdiği öneme dikkat çekti. Atatürk’ün milli sanayi hamlesini hem de bir Kayserili ile başlattığını dile getiren Başkan Yibur, “Büyük önder, sanayiye verdiği önemi şu sözlerle dile getirmiştir: ‘Endüstrileşmek, en büyük millî davalarımız arasında yer almaktadır. Çalışması ve yaşaması için ekonomik elemanları memleketimizde mevcut olan büyük, küçük her çeşit sanayii kuracağız ve işleteceğiz. En başta vatan müdafaası olmak üzere, mahsullerimizi kıymetlendirmek ve en kısa yoldan, en ileri ve refah Türkiye idealine ulaşabilmek için, bu bir zarurettir.’ Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu denli önem verdiği milli sanayi hamlesini bir Kayserili olan Nuh Naci Yazgan ile başlatmıştır. Ata’nın ifadesiyle ileri ve refah Türkiye idealine ulaşılabilmesi için Kayseri sanayicisi üzerine düşeni yapmakta ve çok daha üretken olmayı hedeflemektedir” dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ülkemiz ve milletimiz için her daim bir Önder olarak kalacağını da ifade eden Başkan Murat Yibur, “Bu duygu ve düşüncelerle Büyük Önder’i bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.

