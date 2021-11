Kayseri Üniversitesinin de Paydaş Olduğu 'Kayseri Kariyer Merkezinin' Açılışı Yapıldı

Kayseri Üniversitesi Kariyer Merkezince koordine edilen Kayseri Kariyer Projesinin uygulama alanı olan Kayseri Kariyer Merkezi’nin açılışı yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK İhtisas binasında yapılan açılışa Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, Kayseri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Ticaret Borsası, Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Mimarsinan OSB Bölge Müdürlüğü, İncesu OSB Bölge Müdürlüğü ve KAYMEK A.Ş.’den temsilciler ve çok sayıda davetli katıldı. Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, açılış konuşmasında Büyükşehir Belediyesi konsorsiyumunda oluşturulan öğrencilerin iş bulma ve staj imkanlarını artırmaya yönelik Kayseri Kariyer Merkezi projesinin önemine değindi. Rektör Karamustafa, “Bugün burada Kayseri şehrinin oluşturduğu sinerji ve enerjiyi görüyoruz. Büyükşehir Belediyesi burada, mesleki ve teknik yükseköğretimi kendisine misyon edinmiş Kayseri Üniversitemiz burada, OSB’ler burada, sanayi ve iş dünyasının tüm unsurları burada. Sayın Başkanımızın himayesinde, Büyükşehir Belediyesinin önderliğinde, iş dünyası ile entegre olarak böyle bir faaliyet içerisinde bulunuyoruz. Tabi ki öğrencilerimiz özellikle mezun olduklarında, iş dünyasına onları kazandırmamız önemlidir. Diğer taraftan da iş arayan fakat bazı yeterliliği elde etmek için bir takım ihtiyaçları olan kesime de birtakım kolaylıklar sağlamamız gerekiyor. Biz üniversite olarak Kayseri Kariyer Merkezi projesinde konsorsiyomun eğitim ayağında yer almaktayız. Anadolu’nun bağrında, Erciyes Dağı’nın eteğinde, Kapadokya’nın önemli merkezi, ticaret, sanayi, sağlık, spor, eğitim ve kültür şehri Kayserimizde böyle bir işbirliği içerisinde Kayseri Üniversitesi olarak bulunmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Kayseri Üniversitesi, Kayseri’nin 7 ayrı ilçesinde, merkez kampüsü ile birlikte 8 ayrı kampüsü bulunan, bugün 20 bin öğrenci sayısı ile her gün iyiye, daha iyiye gitmektedir” dedi.

Konuşmasında üniversitesanayi işbirliğinde OSB MYO’ların önemine de değinen Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, “Biz Kayseri Üniversitesi olarak OSB MYO’ları son derece önemsiyoruz. OSB MYO’ların Türkiye’de birçok örnekleri bulunmaktadır. Biz mesleki ve teknik eğitimi, sanayi ve iş dünyasından kopuk düşünemeyiz. İş dünyasının ihtiyaç duyduğu yeterliliklere sahip olan işgücü piyasası ile Mimarsinan OSB ile güzel çalışmalara imza atıyoruz. İnşallah bu çalışmadan olumlu neticeler alacağız. Mimarsinan OSB MYO projesi hayata geçtiğinde öğretim elemanı sanayi içerisinde olacak, öğrenci sanayi içerisinde olacak. Sanayiden mühendis ve teknikerler ise eğitimin içerisinde olacak. Böylelikle Kayseri’de üniversitesanayi işbirliğinin önemli ayağını oluşturmuş olacağız. Biz üniversite olarak böyle bir konsorsiyumun içerisinde yer almamızdan, katkı sağlamaktan memnun olmaktayız. Üniversitemiz Kariyer Merkezine de böyle bir projeye alt yapı oluşturdukları için teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da konuşmasında kadim şehir Kayseri’nin 6 bin yıllık tarihi ile her dönem kültür, sanat, bilim ve ticaretin merkezi olduğunu belirtti.

Başkan Büyükkılıç, “İşveren ile işçiyi buluşturan ilimizdeki tek özel istihdam bürosu hüviyetindeki KAYMEK Kariyer Merkezi; Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Üniversitesi, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Ticaret Borsası, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi, İncesu Organize Sanayi Bölgesi, KAYMEK A.Ş. gibi seçkin kurumlarımızla yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde ‘Kayseri Kariyer Merkezi’ adıyla daha güçlü, daha gelişmiş bir sistemle tüm vatandaşlarımızın istifadelerine sunulmuştur. Şehrimizde ve ülkemizde iş arayan kişilerle işçi arayan işletmeleri kendi platformunda buluşturacak olan Kayseri Kariyer Merkezi vasıflı, vasıfsız personel ile özellikle sanayinin aradığı ara/teknik eleman ihtiyacına hızlı bir şekilde karşılık verecektir. Daha ulaşılabilir daha güvenilir bir platformda kişilerin aradığı meslek ile işverenlerin ihtiyaç duydukları personellerin vasıfları eşleştirilerek en doğru ve makul ölçülerde iki taraf için uygun iş bulma süreci gerçekleşecektir. Üniversiteler şehri Kayserimizde on binlerce üniversiteli gencimiz bulunmaktadır. Onlar bizim kıymetlerimizdir. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da gençlerimizin hayatlarını kolaylaştırıcı adımlar atacağımızı bu vesileyle belirtmek isterim. Paydaşlarımızla koordineli olarak sadece iş/işçi bulma anlamında değil aynı zamanda üniversite öğrencilerimizin staj taleplerinin de karşılanması esas alınmıştır. Gençlerimizin staj kaygılarını da bu sistem aracılığıyla çözüme kavuşturmayı hedeflemekteyiz. Diğer yandan Kayseri Kariyer Merkezi insan kaynakları, sosyal güvenlik mevzuatı, sigorta mevzuatı vs. konularda ücretsiz eğitim ve danışmanlık hizmeti de verecektir. Kayseri Kariyer Merkezi Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığımızın geliştirdiği bir yazılımla www.kayserikariyer.com internet adresi üzerinden gelişmiş bir sistemle şehrimizin ve ülkemizin ihtiyaçlarına cevap vererek özellikle gençlerimizin olmak üzere tüm vatandaşlarımızın istihdamına büyük katkılar sağlayacaktır. İşbirliğinde bulunan tüm kurumlarımıza, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor; Kayseri Kariyer Merkezi’mizin şehrimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Kayseri Kariyer Merkezi’nin açılış kurdelesi kesildi. Merkezin gezilmesinin ardından ise etkinlik sona erdi.

