Kayserispor ayrılığı duyurdu

Yukatel Kayserispor Kulübü, Sportif Direktör Ali Naibi ayrılığını kamuoyu ile paylaştı.

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor kulübü, Sportif direktör Ali Naibi ile yolların ayrıldığını kamuoyu ile paylaştı. Sezon başında sportif direktör olarak göreve başlayan Ali Naibi'nin istifa haberi, kulübün resmi internet sitesinden duyuruldu. Yukatel Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada, "Sportif Direktörümüz Ali Naibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Şimdiye kadar yaptığı çalışmalardan dolayı kendisine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.

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